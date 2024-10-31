Загадка з минулого: музей просить допомогти впізнати "таємничу машину" (фото)

Музейний експонат, що складається з плоскої керамічної стільниці та двох обертових предметів, що нагадують качалки, вразив користувачів соцмереж.

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Історики зі штату Мериленд (США) просять допомоги у громадськості, щоб упізнати "таємничу машину", подаровану музею в 1990-х роках. Про це пише UPI.

Історичне товариство округу Дорчестер розмістило в соціальних мережах фотографії експоната, що складається з плоскої керамічної стільниці та двох обертових предметів, що нагадують качалки.

Пристрій було передано в дар музею Нейлда в 1990-х роках і відтоді він зберігався його співробітниками.

"Чи можете ви впізнати цю машину? У неї новий двигун, але всьому іншому близько 100 років. У якій місцевій промисловості вона могла використовуватися?" — йдеться в повідомленні на Facebook.

Пристрій міг бути призначений для спрощення процесу приготування тіста Фото: Facebook

Зої Філліпс, виконавча директорка історичного товариства, каже, що одна з теорій, якою займаються історики, полягає в тому, що машина призначалася для виготовлення бісквітів, які колись були популярні в Мериленді й славилися своєю щільною текстурою.

За її словами, пристрій міг бути призначений для спрощення процесу приготування тіста.

"Потенційно ми вважаємо, що це була бісквітна машина з Меріленда. Її створила людина, яка намагалася допомогти своїй тітці з бізнесом. Ми вважаємо, що це допомогло б вибити повітря з тіста при створенні бісквітів", — сказала Філліпс.

У коментарях до запису на Facebook люди запропонували свої варіанти використання цього предмета: тендерайзер для м'яса та інструмент для обробки шкіри.

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