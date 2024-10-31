Надзирателя в британской тюрьме осудили за контрабанду для заключенных: что он передавал, детали

В пакете для заключенных нашли неизвестные пакеты с коричневой смолой, один пакет каннабиса, 30 пачек табака, 3 л алкоголя, стероиды, три iPhone и два зарядных кабеля, шприцы, иглы и бумагу. Надзирателя осудили на срок 4 года.

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В Британии 45-летний надзиратель тюрьмы Бакли-Холл Ричард Госс был обвинен в том, что во время ночной смены на рождественские праздники в 2019 году пронес в прачечную пакет, где были обнаружены наркотики, алкоголь, иглы и шприцы, телефоны и табак. Сам мужчина говорит о том, что его заставили это сделать, сообщает издание Mirror.

Журналисты пишут, что сначала Госс пытался обвинить своего коллегу в том, что этот именно он принес пакет с запрещенными предметами в прачечную в тюрьме. Однако когда следователи нашли доказательства в виде записей камер видеонаблюдения и показаний других его коллег, то мужчина частично признал свою вину, однако заявил, что его принудили к этому.

Подозреваемый заявил, что ему угрожали расправой, если он не принесет соответствующий пакет в тюрьму. Но следователи заявили, что в телефоне Госса нашли переписку с неизвестной женщиной о факте передачи запрещенных предметов, а сам мужчина неоднократно менял свои показания несколько раз.

СМИ указывает, что изначально суд решил отложить рассмотрение дела по факту появления "новых обстоятельств" в 2021 году. Однако после проведения дополнительного расследования, вина Ричарда Госса была доказана. Следователи установили, что именно мужчина был единственным в блоке Б тюрьмы Бакли-Холл, который принес туда запрещенные предметы и вещества.

Прокурор Джон Ричардс на суде заявил, что Госс неоднократно пытался обмануть следствие. При осмотре вещественных доказательств, у него нашли переписки с неизвестной женщиной, с которой он координировал передачу посылки, а его попытки обвинить коллегу или неизвестного мужчину "с ливерпульским акцентом" являются попытками уклониться от ответственности.

Журналисты пишут, что во вторник 29 октября суд признал Госса виновным в шести подозрениях — незаконная передача веществ и передача запрещенных предметов в места лишения свободы. Суд королевского суда Манчестера приговорил бывшего надзирателя к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы.

Сейчас следствие пытается установить всех причастных лиц к наркотрафику в тюрьму Бакли-Холл, а потому судебное слушание по другому уголовному делу по факту причастности к распространению наркотиков было перенесено до 19 марта 2025 года.

Напомним, Фокус писал, что в Чехии осужденный убийца подал в суд на тюрьму. Осужденный Павел Нарожный считает, что его специально перевели в камеру с другим убийцей несмотря на то, что в тюрьме было достаточно свободных камер. Суд удовлетворил исковое заявление мужчины.

Также мы рассказывали, что в Британии преступники "копируют" стиль Amazon и доставляют дронами контрабанду. Один из перехваченных полицией дронов нес груз до 7 кг, в котором были смартфоны, запрещенные вещества и табак. В других случаях в посылках находили приправы для еды и томатный кетчуп.