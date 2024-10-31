Наглядача в британській тюрмі засудили за контрабанду для в'язнів: що він передавав, деталі

У пакунку для в'язнів знайшли невідомі пакети з коричневою смолою, один пакет канабісу, 30 пачок тютюну, 3 л алкоголю, стероїди, три iPhone і два зарядні кабелі, шприци, голки та папір. Наглядача засудили на термін 4 роки.

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В Британії 45-річний наглядач тюрми Баклі-Голл Річард Госс був звинувачений в тому, що під час нічної зміни на різдвяні свята у 2019 році проніс у пральню пакунок, де були виявлені наркотики, алкоголь, голки та шприців, телефони та тютюн. Сам чоловік каже про те, що його примусили це зробити, повідомляє видання Mirror.

Журналісти пишуть, що спочатку Госс намагався звинуватити свого колегу в тому, що цей саме він приніс пакунок з забороненими предметами до пральні в тюрмі. Однак коли слідчі знайшли докази у вигляді записів камер відеоспостереження та свідчень інших його колег, то чоловік частково визнав свою провину, однак заявив, що його примусили до цього.

Підозрюваний заявив, що йому погрожували розправою, якщо він не принесе відповідний пакунок до тюрми. Та слідчі заявили, що в телефоні Госса знайшли переписку з невідомою жінкою про факт передачі заборонених предметів, а сам чоловік неодноразово змінював свої свідчення кілька разів.

ЗМІ вказує, що спочатку суд вирішив відкласти розгляд справи за фактом появи "нових обставин" у 2021 році. Однак після проведення додаткового розслідування, вину Річарда Госса було доведено. Слідчі встановили, що саме чоловік був єдиним у блоці Б тюрми Баклі-Голл, який приніс туди заборонені предмети та речовини.

Прокурор Джон Річардс на суді заявив, що Госс неодноразово намагався обманути слідство. Під час огляду речових доказів, у нього знайшли переписки з невідомою жінкою, з якою він координував передачу посилки, а його намагання звинуватити колегу чи невідомого чоловіка "з ліверпульським акцентом" є спробами ухилитися від відповідальності.

Журналісти пишуть, що у вівторок 29 жовтня суд визнав Госса винним у шести підозрах — незаконна передача речовин та передача заборонених предметів до місць позбавлення волі. Суд королівського суду Манчестера засудив колишнього наглядача до 4 років та 2 місяців тюрми.

Наразі слідство намагається встановити всіх причетних осіб до наркотрафіку до в'язниці Баклі-Голл, а тому судове слухання в іншій кримінальній справі за фактом причетності до розповсюдження наркотиків була перенесено до 19 березня 2025 року.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Чехії засуджений вбивця подав до суду на тюрму. Засуджений Павел Нарожний вважає, що його спеціально перевели до камери з іншим вбивцею попри те, що в тюрмі було достатньо вільних камер. Суд задовольнив позивні вимови чоловіка.

Також ми розповідали, що в Британії злочинці "копіюють" стиль Amazon та доставляють дронами контрабанду. Один з перехоплених поліцією дронів ніс вантаж до 7 кг, у якому були смартфони, заборонені речовини та тютюн. В інших випадках у посилках знаходили приправи для їжі та томатний кетчуп.