Мужчина, выигравший $44 млн в лотерею, до сих пор не получил свои деньги: причина (фото)

Победитель лотереи по имени Джерри выразил недовольство медленным процессом проверки, который необходим для удостоверения, что лотерейный приз достанется законному владельцу.

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Фанат лотереи из штата Калифорния (США) по имени Джерри, по-прежнему ждет своих $44,3 млн после того, как выиграл джекпот Powerball 19 августа. Об этом пишет New York Post.

За два с лишним месяца, прошедших с момента совпадения всех шести номеров, он не увидел ни цента.

Американец, который "играет во все игры", купил счастливый билет в продуктовом магазине Ralphs в округе Ориндж, выбрав номера 1, 2, 15, 23, 28 и красный шар под номером 10. Вероятность выиграть джекпот Powerball составляет астрономическую величину — 1 к 292 201 338.

С момента выигрыша Джерри ожидает, когда же он получит свой приз. Он выразил недовольство медленным процессом проверки, который необходим для удостоверения, что лотерейный приз достанется законному владельцу.

"Это ужасно для обладателя крупного выигрыша. Они не сообщают, когда можно ожидать деньги, и вы сидите и ждете каждый день", — говорит он.

Джерри надеется, что деньги поступят на его счет в ближайшее время Фото: KABC

Калифорнийская лотерея проверяет каждого, кто утверждает, что у него есть выигрышный билет, включая расследование со стороны правоохранительных органов и проверку на наличие налоговых долгов или алиментов. Как пояснила представительница лотереи Кэролин Беккер, Калифорнийская лотерея обрабатывает более 10 000 заявлений в месяц, и мы стремимся оправдать ожидания победителей.

Джерри надеется, что деньги поступят на его счет в ближайшее время, и он сможет наслаждаться своим выигрышем.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и через несколько минут стал миллионером. Джордж Херт во время обеденного перерыва вместе с коллегами зашел в магазин и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.