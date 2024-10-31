Чоловік, який виграв $44 млн у лотерею, досі не отримав свої гроші: причина (фото)

Переможець лотереї на ім'я Джеррі висловив невдоволення повільним процесом перевірки, який необхідний для засвідчення, що лотерейний приз дістанеться законному власнику.

Related video

Фанат лотереї зі штату Каліфорнія (США) на ім'я Джеррі, як і раніше, чекає на свої $44,3 млн після того, як виграв джекпот Powerball 19 серпня. Про це пише New York Post.

За два з гаком місяці, що минули з моменту збігу всіх шести номерів, він не побачив жодного цента.

Американець, який "грає в усі ігри", купив щасливий білет у продуктовому магазині Ralphs в окрузі Оріндж, вибравши номери 1, 2, 15, 23, 28 і червону кулю під номером 10. Імовірність виграти джекпот Powerball становить астрономічну величину — 1 до 292 201 338.

З моменту виграшу Джеррі очікує, коли ж він отримає свій приз. Він висловив невдоволення повільним процесом перевірки, який необхідний для засвідчення, що лотерейний приз дістанеться законному власнику.

"Це жахливо для власника великого виграшу. Вони не повідомляють, коли можна очікувати на гроші, і ви сидите і чекаєте щодня", — каже він.

Джеррі сподівається, що гроші надійдуть на його рахунок найближчим часом Фото: KABC

Каліфорнійська лотерея перевіряє кожного, хто стверджує, що має виграшний білет, включно з розслідуванням з боку правоохоронних органів і перевіркою на наявність податкових боргів або аліментів. Як пояснила представниця лотереї Керолін Беккер, Каліфорнійська лотерея обробляє понад 10 000 заяв на місяць, і ми прагнемо виправдати очікування переможців.

Джеррі сподівається, що гроші надійдуть на його рахунок найближчим часом, і він зможе насолоджуватися своїм виграшем.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Херт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.