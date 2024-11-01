"Выглядят одинаково": мама и дочь с разницей в 30 лет поразили людей своим сходством (видео)

64-летняя Доун Хабшер и ее 34-летняя дочь Шер любят одинаково наряжаться и дразнить людей, заставляя их гадать, кто из них кто.

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64-летняя Доун Хабшер и ее 34-летняя дочь Шер стали знаменитыми в сети благодаря невероятному внешнему сходству. У них похожие черты лица, длинные темные волосы и почти одинаковая внешность, что всегда сбивает с толку людей вокруг. Мама и дочь порадовали пользователей соцсетей одинаковыми костюмами на Хэллоуин, опубликовав видео в TikTok.

Пара, которая ранее участвовала в шоу TLC sMothered, часто выбирает одинаковые наряды и любит дразнить пользований сети своими схожими образами.

На этот Хэллоуин они надели одинаковые костюмы. В ролике Доун появляется в кадре в ярком пиратском наряде, но зрители не успевают и моргнуть, как на ее месте оказывается Шер в таком же костюме.

"Люди часто спрашивают нас: 'Вы близнецы?' — это всегда нас забавляет", — рассказала Шер.

Пользователи в комментариях не скрывали своего удивления.

"Они выглядят одинаково!", "Это же одно лицо!", "Пришлось пересмотреть видео пару раз, чтобы понять, кто есть кто", — писали они.

Мама и дочь одинаково наряжаться и дразнить людей, заставляя их гадать, кто из них кто. Фото: Instagram

Этот Хэллоуин стал для мамы и дочери еще одним поводом порадовать своих поклонников.

"Мы любим одинаково наряжаться и дразнить друзей и подписчиков, заставляя их гадать, кто из нас кто. Это стало нашей фишкой", — отметила Шер.

Несмотря на комментарии, намекающие на "слишком тесную" связь, обе считают свои отношения особенными.

"Моя мама — мой лучший друг, и я всегда чувствую себя счастливой, что могу быть с ней так близка. Нам нравится удивлять людей тем, насколько мы похожи, и устраивать веселые розыгрыши", — добавила молодая девушка.

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