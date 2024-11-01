"Виглядають однаково": мама і дочка з різницею в 30 років вразили людей своєю схожістю (відео)

64-річна Доун Габшер та її 34-річна донька Шер люблять однаково вбиратися і дражнити людей, змушуючи їх гадати, хто з них хто.

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64-річна Доун Хабшер та її 34-річна донька Шер стали знаменитими в мережі завдяки неймовірній зовнішній схожості. У них схожі риси обличчя, довге темне волосся і майже однакова зовнішність, що завжди збиває з пантелику людей навколо. Мама і донька потішили користувачів соцмереж однаковими костюмами на Гелловін, опублікувавши відео в TikTok.

Пара, яка раніше брала участь у шоу TLC sMothered, часто обирає однакове вбрання і любить дражнити користувачів мережі своїми схожими образами.

На цей Гелловін вони одягли однакові костюми. У ролику Доун з'являється в кадрі в яскравому піратському вбранні, але глядачі не встигають і моргнути, як на її місці опиняється Шер у такому ж костюмі.

"Люди часто запитують нас: 'Ви близнюки?' — це завжди нас забавляє", — розповіла Шер.

Користувачі в коментарях не приховували свого здивування.

"Вони виглядають однаково!", "Це ж одне обличчя!", "Довелося переглянути відео кілька разів, щоб зрозуміти, хто є хто", — писали вони.

Мама і дочка однаково вбиратися і дражнити людей, змушуючи їх гадати, хто з них хто. Фото: Instagram

Цей Гелловін став для мами і доньки ще одним приводом порадувати своїх шанувальників.

"Ми любимо однаково вбиратися і дражнити друзів і підписників, змушуючи їх гадати, хто з нас хто. Це стало нашою фішкою", — зазначила Шер.

Незважаючи на коментарі, що натякають на "занадто тісний" зв'язок, обидві вважають свої стосунки особливими.

"Моя мама — мій найкращий друг, і я завжди почуваюся щасливою, що можу бути з нею такою близькою. Нам подобається дивувати людей тим, наскільки ми схожі, і влаштовувати веселі розіграші", — додала молода дівчина.

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