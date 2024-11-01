Испытала сильный стресс: женщина поехала рожать на Хэллоуин в костюме Тора (видео)

По словам Лауры Ортис, она не хотела, чтобы ребенок появился на свет с чувством тревоги, поэтому устроила праздник для всей больницы. Это был один из самых веселых дней в ее жизни.

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Женщина сильно нервничала перед родами, поэтому в роддом она отправилась вместе с мужем в необычных нарядах. Это произошло накануне Хэллоуина, говорится в материале People.

Речь про 27-летнюю художницу Лауру Ортис, которая год назад стала матерью в первый раз. На своей странице в социальной сети TikTok она опубликовала видео, которое набрало миллионы просмотров. Все благодаря уникальному появлению в роддоме с 26-летним мужем Ридом Халворсон. Женщина была в образе "Ленивого Тора", а вот мужчина тоже был Тором, но из фильма 2022 года.

В беседе с журналистами Лаура рассказала, что перед родами год назад у нее возник ряд осложнений, поэтому врачи ей порекомендовали спланировать заранее искусственные роды.

"Я обратилась к календарю и увидела, что мы можем пойти на Хэллоуин. А я всегда любила Хэллоуин. Это один из моих любимых праздников. Я подумала: "Ну, может, я уговорю мужа нарядиться вместе со мной и стать Тором из разных фильмов", — поделилась женщина.

Пара подобрала необычные народы для посещения роддома Фото: People Пара отправилась в роддом в костюмах Тора Фото: People

Для беременной Лауры Ортис это был один из способов успокоить нервы, ведь праздничное настроение убирало тревогу. Также она не хотела, чтобы ребенок появился на свет с чувством тревоги и беспокойства.

Для того, чтобы выразить благодарность персоналу больницы пара подготовила для них лакомства, вкусные напитки и другие приятности. Все эти усилия привели к тому, что опыт родов был не стрессовым.

"В итоге это был один из самых веселых дней за всю мою жизнь", — продолжила Лаура Ортис.

Семья нарядилась в костюмы Тора во время родов Фото: People

В результате, когда начался процесс, костюм Тора пришлось снять, однако это не испортило день. 1 ноября 2023 года родилась их дочь Эмилия и все заняло 8 минут, что стало неким рекордом, по словам сотрудников больницы.

Напомним, 31 октября сообщалось, что президент США Джо Байден "укусил" троих детей в Белом доме на праздновании Хэллоуина. На вечеринку сотрудники администрации американского президента приходили не одни, а со своими детьми. Один из них был в костюме индейки и глава государства решил "укусить" младенца за ногу.