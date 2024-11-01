Зазнала сильного стресу: жінка поїхала народжувати на Геловін у костюмі Тора (відео)

За словами Лаури Ортіс, вона не хотіла, щоб дитина з'явилася на світ із відчуттям тривоги, тому влаштувала свято для всієї лікарні. Це був один із найвеселіших днів у її житті.

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Жінка сильно нервувала перед пологами, тому до пологового будинку вона вирушила разом із чоловіком у незвичному вбранні. Це сталося напередодні Геловіна, йдеться в матеріалі People.

Йдеться про 27-річну художницю Лауру Ортіс, яка рік тому стала матір'ю вперше. На своїй сторінці в соціальній мережі TikTok вона опублікувала відео, яке набрало мільйони переглядів. Усе завдяки унікальній появі в пологовому будинку з 26-річним чоловіком Рідом Халворсоном. Жінка була в образі "Ледачого Тора", а от чоловік теж був Тором, але з фільму 2022 року.

У бесіді з журналістами Лаура розповіла, що перед пологами рік тому в неї виникла низка ускладнень, тому лікарі їй порекомендували спланувати заздалегідь штучні пологи.

"Я звернулася до календаря і побачила, що ми можемо піти на Геловін. А я завжди любила Геловін. Це одне з моїх улюблених свят. Я подумала: "Ну, може, я вмовлю чоловіка вбратися разом зі мною і стати Тором із різних фільмів", — поділилася жінка.

Пара підібрала незвичайне вбрання для відвідування пологового будинку Фото: People Пара вирушила до пологового будинку в костюмах Тора Фото: People

Для вагітної Лаури Ортіс це був один зі способів заспокоїти нерви, адже святковий настрій прибирав тривогу. Також вона не хотіла, щоб дитина з'явилася на світ із відчуттям тривоги та занепокоєння.

Для того, щоб висловити подяку персоналу лікарні пара підготувала для них ласощі, смачні напої та інші приємності. Усі ці зусилля призвели до того, що досвід пологів був не стресовим.

"У підсумку це був один із найвеселіших днів за все моє життя", — продовжила Лаура Ортіс.

Сім'я вбралася в костюми Тора під час пологів Фото: People

У результаті, коли почався процес, костюм Тора довелося зняти, однак це не зіпсувало день. 1 листопада 2023 року народилася їхня донька Емілія і все зайняло 8 хвилин, що стало таким собі рекордом, за словами співробітників лікарні.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що президент США Джо Байден "вкусив" трьох дітей у Білому домі на святкуванні Геловіна. На вечірку співробітники адміністрації американського президента приходили не самі, а зі своїми дітьми. Один із них був у костюмі індички і глава держави вирішив "вкусити" немовля за ногу.