Счастливы вместе: специалисты рассказали, почему люди в браке меньше страдают от депрессий

Ученые собрали данные о более 107 тысяч человек в семи странах мира, и отметили, что одинокие, вдовцы и холостые имеют вдвое более высокие риски заболеть депрессией или соответствующие расстройства чем те, кто живет в браке.

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Исследования показали, что одинокие, разведенные и вдовцы имеют от 64 до 99 процентов больше шансов попасть в депрессию, чем те, кто состоит в браке. О результатах такого опроса пишет британский таблоид The Sun.

Ученые считают, что именно семейные пары выигрывают от стабильности, поддержки и дополнительных денег в своих отношениях. На основе данных 107 тысяч людей в семи странах мира, специалисты из Гарвардского университета пришли к таким выводам.

СМИ пишет, что холостые люди на 86 процентов чаще испытывают депрессию, чем женатые. Также изучение данных показали, что риск для овдовевшего человека испытать депрессию был на 64 процента выше, чем для женатого человека. В то же время риск получить такое состояние для холостого человека — 79 процентов, а для разведенного — 99 процентов.

"Преимущества брака для здоровья могут включать положительное влияние супругов на психическое благополучие друг друга", — говорит доктор Цуйцуй Ванг из Гарвардского университета.

Она добавляет, что чаще всего в депрессии оказываются одинокие мужчины и люди с высоким уровнем образования, а также те, кто тяжело пережили потерю любимого человека, расставание и неудачный опыт отношений.

"Наше исследование показало, что холостые мужчины или мужчины, проживающие отдельно, также демонстрируют более высокий риск симптомов депрессии. Одно из потенциальных объяснений этого заключается в том, что женщины, как правило, имеют большие и сильные сети социальной поддержки, чем мужчины", — говорит доктор Ванг и добавляет, что в браке также отметить преимущества и для физического здоровья в паре.

Так, как пишут журналисты, риски инфарктов и инсультов, а также процессы восстановления после операции и лечения тяжелых заболеваний рака выше именно у женатых людей. Совместное проживание вместе также повышает продолжительность жизни на несколько лет за среднестатистический уровень (68,2 года в среднем по планете).

Напомним, Фокус писал, что ученые назвали ранний признак развития депрессии. Специалисты обнаружили процесс в мозге, который еще в детском возрасте способен рассказать о том, склонен ли человек к этой болезни.

Также мы рассказывали о том, как специалисты разработали новый метод лечения депрессии дома. Они предлагают использовать ТСПТ-терапию в качестве домашнего метода лечения депрессии. Такой вспомогательный метод лечения может помочь наладить миллионы жизней, поскольку многие люди не могут найти в себе силы постоянно обращаться за помощью.