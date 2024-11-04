Щасливі разом: фахівці розповіли, чому люди в шлюбі менше страждають від депресій

Вчені зібрали дані про понад 107 тисяч осіб у семи країнах світу і відзначили, що самотні, вдівці та неодружені мають вдвічі вищі ризики захворіти на депресію чи відповідні розлади, ніж ті, хто живе у шлюбі.

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Дослідження показали, що самотні, розлучені та вдівці мають від 64 до 99 відсотків більше шансів потрапити в депресію, ніж ті, хто перебуває у шлюбі. Про результати такого опитування пише британський таблоїд The Sun.

Вчені вважають, що саме сімейні пари виграють від стабільності, підтримки та додаткових грошей у своїх стосунках. На основі даних 107 тисяч людей в семи країнах світу, фахівці з Гарвардського університету прийшли до таких висновків.

ЗМІ пише, що неодружені люди на 86 відсотків частіше відчувають депресію, ніж одружені. Також вивчення даних показали, що ризик для овдовілої людини зазнати депресії був на 64 відсотки вищий, ніж для одруженої людини. Водночас ризик отримати такий стан для неодруженої людини — 79 відсотків, а для розлученої — 99 відсотків.

"Переваги шлюбу для здоров’я можуть чинити позитивний вплив подружжя на психічний стан одне одного", — каже докторка Цуйцуй Ванг з Гарвардського університету.

Вона додає, що найчастіше в депресії опиняються самотні чоловіки та люди з високим рівнем освіти, а також ті, хто важко пережили втрату коханої людини, розставання та невдалий досвід стосунків.

"Наше дослідження показало, що неодружені чоловіки або чоловіки, які проживають окремо, також демонструють вищий ризик симптомів депресії. Одне з потенційних пояснень цього полягає в тому, що жінки, як правило, мають більші та сильніші мережі соціальної підтримки, ніж чоловіки", — каже докторка Ванг і додає, що в шлюбі також відзначити переваги і для фізичного здоров'я у парі.

Так, як пишуть журналісти, ризики інфарктів та інсультів, а також процеси відновлення після операції та лікування важких захворювань раку вище саме в одружених людей. Спільне проживання разом також підвищує тривалість життя на кілька років за середньостатичний рівень (68,2 року в середньому на планеті).

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені назвали ранню ознаку розвитку депресії. Фахівці виявили процес у мозку, який ще в дитячому віці здатний розповісти про те, чи схильна людина до цієї хвороби.

Також ми розповідали про те, як фахівці розробили новий метод лікування депресії вдома. Вони пропонують використовувати ТСПТ-терапію як домашнього методу лікування депресії. Такий допоміжний метод лікування може допомогти налагодити мільйони життів, оскільки багато людей не можуть знайти в собі сили постійно звертатися по допомогу.