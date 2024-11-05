Мужчина нашел альбом 100-летней давности и был поражен, услышав его реальную цену (фото)

Ожидается, что архив выставят на аукционе Hansons Auctioneers в английском графстве Дербишир. Руководитель отдела военной тематики Мэтт Кроун назвал его ориентировочную стоимость.

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Альбом медсестры Мод Элис Лайнхэм периода Первой мировой войны случайно нашли в коробке со старыми книгами. В архиве есть свидетельства о перемирии на Рождество 1914 года, а также стихи и рисунки 90 военнослужащих британской армии, пишет издание The Sun.

75-летний продавец из Дерби (Великобритания), который не имеет родственных связей с Лайнхэм, рассказал: "Я наткнулся на альбом в коробке со старыми книгами, когда убирал ее бунгало. Этот архив вызывает особое восхищение. Мод проявляла такое усердие, убеждаясь, чтобы молодые люди, которые были под ее опекой, что-то зафиксировали, то ли письменно, то ли с помощью рисунка. Поражен тем, насколько все они были талантливыми".

В архиве есть свидетельство о перемирии на Рождество 1914 года Фото: South West News Service

Ожидается, что альбом выставят на аукционе Hansons Auctioneers в графстве Дербишир (Великобритания). Руководитель отдела военной тематики Мэтт Кроун оценивает его в 600 фунтов стерлингов (около 32 тыс. грн).

"Праздничное перемирие — известная история, но благодаря находке этого уникального альбома мы имеем подробную картину происходящего. Этот трогательный рассказ подчеркивает бессмысленность войны", — объясняет эксперт.

Ожидается, что альбом выставят на аукционе Hansons Auctioneers Фото: South West News Service

Одно из важнейших свидетельств в альбоме принадлежит шотландскому солдату Джону Фергюсону из "Сифортских горцев". Мужчину ранили под Мессином (Бельгия) 26 декабря 1914 года. Другая страница архива содержит фрагмент белого немецкого флага капитуляции, взятого у сержанта Джонса из Королевского ливерпульского полка. Также там есть описание затопления судна "Англия" 17 ноября 1915 года, которое позже назвали братской могилой.

Сообщается, что торги состоятся в среду, 13 ноября.

Мод Элис Лайнхэм — выдающаяся пианистка, которая во время войны работала в госпитале Spondon House в Дерби. Женщина умерла в 1965 году.

Одно из важнейших свидетельств в альбоме принадлежит шотландскому солдату Джону Фергюсону Фото: South West News Service

Напомним, ранее Фокус писал, что в 1930 году городской совет Инвергордона (Шотландия) всего за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) приобрел мраморный бюст сэра Джона Гордона, а теперь планирует продать его за 2,5 миллиона (134,5 млн грн).

А вот сестры, которые живут в США, получили в наследство от своего брата только одну 10-центовую монету с профилем президента Франклина Рузвельта 1975 года выпуска. Ее стоимость, как выяснилось, может превышать 500 тысяч долларов (около 20 млн грн).