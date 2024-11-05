Чоловік знайшов альбом 100-річної давнини й був вражений, почувши його реальну ціну (фото)

Очікується, що архів виставлять на аукціоні Hansons Auctioneers в англійському графстві Дербішир. Керівник відділу воєнної тематики Метт Кроун назвав його орієнтовну вартість.

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Альбом медсестри Мод Еліс Лайнхем періоду Першої світової війни випадково знайшли у коробці зі старими книгами. В архіві є свідчення про перемир'я на Різдво 1914 року, а також вірші та малюнки 90 військовослужбовців британської армії, пише видання The Sun.

75-річний продавець з Дербі (Велика Британія), який не має родинних зав’язків з Лайнхем, розповів: "Я натрапив на альбом у коробці зі старими книгами, коли прибирав її бунгало. Цей архів викликає особливе захоплення. Мод проявляла таку старанність, переконуючись, щоб молоді люди, які були під її опікою, щось зафіксували, чи то письмово, чи то за допомогою малюнка. Вражений тим, наскільки всі вони були талановитими".

В архіві є свідчення про перемир'я на Різдво 1914 року Фото: South West News Service

Очікується, що альбом виставлять на аукціоні Hansons Auctioneers у графстві Дербішир (Велика Британія). Керівник відділу воєнної тематики Метт Кроун оцінює його в 600 фунтів стерлінгів (близько 32 тис. грн).

"Святкове перемир'я — відома історія, але завдяки знахідці цього унікального альбому ми маємо детальну картину події. Ця зворушлива розповідь підкреслює безглуздість війни", — пояснює експерт.

Очікується, що альбом виставлять на аукціоні Hansons Auctioneers Фото: South West News Service

Одне з найважливіших свідчень в альбомі належить шотландському солдату Джону Фергюсону з "Сіфортських гірців". Чоловіка поранили під Мессіном (Бельгія) 26 грудня 1914 року. Інша сторінка архіву містить фрагмент білого німецького прапора капітуляції, взятого у сержанта Джонса з Королівського ліверпульського полку. Також там є опис затоплення судна "Англія" 17 листопада 1915 року, яке пізніше назвали братською могилою.

Повідомляється, що торги відбудуться у середу, 13 листопада.

Мод Еліс Лайнхем — видатна піаністка, яка під час війни працювала в госпіталі Spondon House у Дербі. Жінка померла в 1965 році.

Одне з найважливіших свідчень в альбомі належить шотландському солдату Джону Фергюсону Фото: South West News Service

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у 1930 році міська рада Інвергордона (Шотландія) всього за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн) придбала мармуровий бюст сера Джона Гордона, а тепер планує продати його за 2,5 мільйона (134,5 млн грн).

А от сестри, які живуть у США, отримали у спадок від свого брата лише одну 10-центову монету з профілем президента Франкліна Рузвельта 1975 року випуску. Її вартість, як з’ясувалось, може перевищувати 500 тисяч доларів (близько 20 млн грн).