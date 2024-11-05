Несколько раз спасали от смерти: двухголовая черепаха стала интернет-звездой (фото)

Владелец рептилии Джозеф Морена рассказал о трудностях, которые она пережила. Двухголовая черепаха смогла научиться правильно питаться, несмотря на редкое анатомическое отклонение.

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Редкая двухголовая черепаха из Нью-Джерси (США) удивила как любителей рептилий, так и специалистов, преодолев сложности младенчества, и теперь ее называют настоящим чудом. Ее владелец, Джозеф Морена, посвятил себя заботе о необычном питомце и делает все возможное, чтобы рептилия жила. Об этом пишет New York Post.

История началась с того, что друг мужчины подарил ему уникальную черепаху с редким отклонением — полицефалией, при которой у животного растут две головы. Несмотря на трудности, Морена взял на себя ответственность и решительно настроился помочь своему новому питомцу, которого он ласково называет "двуглавым прудовым кузнечиком", выжить.

"Я сделаю все, чтобы они были счастливы и здоровы", — рассказал он.

Мужчина получил в подарок от друга уникальную черепаху с редкой аномалией Фото: Caters news

Издание отмечает, что полицефалия — это редкое нарушение, вызванное генетическими или экологическими факторами, чаще встречающееся у черепах и змей. Известные случаи двухголовых животных всегда привлекали внимание, как, например, недавняя история двуглавой змеи Тигровой Лилии, у которой были проблемы со здоровьем, обсуждаемые по всему миру. Однако наличие двух голов усложняет жизнь таким животным, поскольку они вынуждены конкурировать за пищу.

Черепаха Морены также не стала исключением. Рептилия поначалу отказывалась от пищи, и владелец даже опасался, что она погибнет. Спустя несколько дней более крупная голова начала есть, и вскоре вторая последовала ее примеру. Однако проблемы на этом не закончились: черепаха часто переворачивалась и не могла самостоятельно вернуться на лапы. В один из дней Морена нашел своего питомца в опасной ситуации, когда тот едва не утонул в полудюймовом слое воды. Американец экстренно оказал рептилии помощь, делая косвенный массаж сердца и искусственное дыхание "рот в рот".

Чтобы минимизировать риски, Морена прислушался к советам ветеринара и упростил террариум для своего питомца, сделав его менее просторным, что помогло черепахе лучше ориентироваться и двигаться. Также он тщательно следит за рационом рептилии, добавляя витамины и белок, чтобы поддерживать ее здоровье.

Сегодня, в возрасте восьми недель, двухголовая черепаха находится в стабильном состоянии и продолжает расти. Хотя на пути к взрослой жизни ей еще предстоит преодолеть немало трудностей, Морена оптимистично смотрит в будущее.

"Обе головы еще малы, но с каждой неделей выглядят все крепче. Я не могу обещать, что черепаха гарантированно выживет, но она не сдается", — добавил мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил редкое животное на пляже во время прогулки. Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистичной". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Также стало известно, что молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу. Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.