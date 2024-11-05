Кілька разів рятували від смерті: двоголова черепаха стала інтернет-зіркою (фото)

Власник рептилії Джозеф Морена розповів про труднощі, які вона пережила. Двоголова черепаха змогла навчитися правильно харчуватися, попри рідкісне анатомічне відхилення.

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Рідкісна двоголова черепаха з Нью-Джерсі (США) здивувала як любителів рептилій, так і фахівців, подолавши складнощі дитинства, і тепер її називають справжнім дивом. Її власник, Джозеф Морена, присвятив себе турботі про незвичного улюбленця і робить усе можливе, щоб рептилія жила. Про це пише New York Post.

Історія почалася з того, що друг чоловіка подарував йому унікальну черепаху з рідкісним відхиленням — поліцефалією, за якої у тварини ростуть дві голови. Незважаючи на труднощі, Морена взяв на себе відповідальність і рішуче налаштувався допомогти своєму новому улюбленцю, якого він ласкаво називає "двоголовим ставковим коником", вижити.

"Я зроблю все, щоб вони були щасливі та здорові", — розповів він.

Чоловік отримав у подарунок від друга унікальну черепаху з рідкісною аномалією Фото: Caters news

Видання зазначає, що поліцефалія — це рідкісне порушення, спричинене генетичними або екологічними факторами, яке частіше трапляється у черепах і змій. Відомі випадки двоголових тварин завжди привертали увагу, як, наприклад, нещодавня історія двоголової змії Тигрової Лілії, яка мала проблеми зі здоров'ям, що обговорювалися по всьому світу. Однак наявність двох голів ускладнює життя таким тваринам, оскільки вони змушені конкурувати за їжу.

Черепаха Морени також не стала винятком. Рептилія спочатку відмовлялася від їжі, і власник навіть побоювався, що вона загине. За кілька днів більша голова почала їсти, і незабаром друга наслідувала її приклад. Однак проблеми на цьому не закінчилися: черепаха часто переверталася і не могла самостійно повернутися на лапи. В один із днів Морена знайшов свого вихованця в небезпечній ситуації, коли той ледь не потонув у півдюймовому шарі води. Американець екстрено надав рептилії допомогу, роблячи непрямий масаж серця і штучне дихання "рот у рот".

Щоб мінімізувати ризики, Морена дослухався до порад ветеринара і спростив тераріум для свого вихованця, зробивши його менш просторим, що допомогло черепасі краще орієнтуватися і рухатися. Також він ретельно стежить за раціоном рептилії, додаючи вітаміни і білок, щоб підтримувати її здоров'я.

Сьогодні, у віці восьми тижнів, двоголова черепаха перебуває у стабільному стані та продовжує рости. Хоча на шляху до дорослого життя їй ще належить подолати чимало труднощів, Морена оптимістично дивиться в майбутнє.

"Обидві голови ще малі, але з кожним тижнем виглядають дедалі міцнішими. Я не можу обіцяти, що черепаха гарантовано виживе, але вона не здається", — додав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менше десяти разів.

Також стало відомо, що молодий рибалка потонув, спіймавши на гачок гігантську рибу. Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. У мить сильна течія швидко затягнула його.