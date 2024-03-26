Одна на 100 000. Дуже рідкісна двоголова змія перенесла надскладну операцію: голови тут ні до чого

Дослідникам дивом вдалося врятувати рідкісну двоголову змію — сіамським близнюкам потрібна була термінова операція, яка не має нічого спільного з наявністю двох голів.

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Тигрова Лілія — неймовірно рідкісна двоголова західна щуряча змія (Pantherophis obsoletus), також відома як чорна щуряча змія, є поширеним неотруйним видом на більшій частині території центральної Північної Америки, пише IFLScience.

Ці сіамські близнюки є надзвичайно рідкісними у світі — випадки поліцефалії трапляються 1 на 100 000. А тому такі дивовижні двоголові змії, як Тигрова Лілія, зустрічаються вкрай рідко. Ба більше, у дикій природі в сіамських близнюків надзвичайно мало шансів на виживання: вони стають легкою здобиччю для хижаків, їм складно харчуватися, оскільки вони конкурують за їжу між собою. Однак у неволі сіамські близнюки можуть успішно жити роками.

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Поліцефалія — форма сіамських близнюків, за якої одне тіло має дві незалежні голови. У випадку Тигрової Лілії близнюки мають різні голови, проте спільний стравохід, а тому одночасне харчування є скрутним.

Дослідники зазначають, що їм потрібно було закривати одну з голів близнюків під час годування другої та навпаки, щоб обидві вони змогли нормально харчуватися. Оскільки в близнюків один стравохід, синхронне годування просто неможливе та може обернутися смертю.

1,5-метровій Тигровій Лілії виповнилося 6 років, після чого вона вирушила в тур по штату — близнюки були представлені на виставках, відкритих на об'єктах Департаменту охорони природи штату Міссурі (MDC). За словами натуралістки MDC Лорен Бейкер, під час туру вони помітили сліди крові під час годування, а тому звернулися по допомогу до ветеринарів.

Пізніше ветеринарна команда зоопарку Сент-Луїса виявила, що яєчники близнюків перебували в стані перед овуляційного стазу. За словами штатного ветеринара зоопарку Сент-Луїса, доктора Майкла Воршоу, за нормальних умов у яєчниках виростають фолікули, а потім відбувається їхня овуляція у вигляді яєць, які в підсумку змія відкладає. Однак у цьому випадку в близнюків почався репродуктивний цикл, але фолікули не овулювали, а продовжували рости, залишаючись нерухомими в яєчнику. У результаті це призвело до запалення та ризику зараження.

На щастя, ветеринарам вдалося успішно провести процедуру видалення яєчників. Близнюкам знадобиться близько місяця, щоб Тигрова Лілія прийшла до тями та повністю відновилася. Потім близнюки продовжать свій тур і повернуться у свій дім у Центрі охорони природи "Пастух на пагорбах", який зараз зачинено на ремонт.

Раніше Фокус писав про те, що австралійська двоголова змія-мутант повторила долю Дволикого.