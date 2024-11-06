Женщина заявила, что купленная на распродаже вещь "сломала" ей жизнь: что с ней произошло (фото)

После покупки винтажной фигурки, которую зовут Крейг, с хозяйкой начали происходить странные вещи. Однажды в ее дом даже попала молния.

Related video

Британка заявила, что керамический клоун, приобретенный на распродаже, якобы стал причиной серии досадных инцидентов и испортил ей жизнь. Пережитый женщиной опыт может конкурировать с самыми страшными фильмами ужасов. Об этом пишет издание The Mirror.

После покупки винтажной фигурки, которую зовут Крейг, с хозяйкой начали происходить странные вещи: в саду беспричинно слетались вороны, ее периодически накрывали волны эмоций, а однажды в дом попала молния.

Владелица, которая не раскрыла своего настоящего имени и местонахождения, попросила подругу выставить мистическую статуэтку на продажу.

В объявлении автор отметила: "Я не верю в духов или призраков. Точнее — не верила, пока моя подруга не купила Крейга на автобазаре и теперь не хочет хранить его у себя дома после странных событий, которые с ней произошли".

После покупки винтажной фигурки с хозяйкой начали происходить странные вещи Фото: Jam Press

Напуганная женщина отнесла куклу к медиуму, который сказал, что Крейг скучает по смеху и маминому пению. Как ни странно, когда хозяйка начала регулярно общаться со статуэткой, то странные инциденты прекратились.

"Может, ему просто нужны отзывчивые люди и любящий дом? Я не принимаю возвратов. Пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем покупать это", — пишет автор объявления.

Текст сопровождался фотографией Крейга, который позирует рядом с пачкой детских салфеток, вероятно, чтобы продемонстрировать реальные габариты.

Несмотря на все предостережения, статуэтку успешно продали. Пока неизвестно, случаются ли с новым владельцем несчастные случаи.

Напомним, ранее Фокус писал, что 12-метровая скульптура Tu si''na cosa grande ("Ты большая вещь") итальянского дизайнера Гаэтано Пеше, установленная на главной площади Неаполя (Италия), стала объектом споров среди горожан. Люди шутят, что форма произведения искусства кажется им не совсем приличной.

Кроме того, в 1930 году городской совет Инвергордона (Шотландия) всего за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) приобрел мраморный бюст сэра Джона Гордона, а теперь планирует продать его за 2,5 миллиона (134,5 млн грн). Скульптуру, созданную французским художником Эдме Бушардоном в 1728 году, нашли местные жители под садовым сараем.