Жінка заявила, що куплена на розпродажі річ "зламала" їй життя: що з нею сталося (фото)

Після купівлі вінтажної фігурки, яку звуть Крейг, з хазяйкою почали відбуватися дивні речі. Одного разу в її будинок навіть влучила блискавка.

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Британка заявила, що керамічний клоун, придбаний на розпродажі, начебто став причиною серії прикрих інцидентів й зіпсував їй життя. Пережитий жінкою досвід може конкурувати з найстрашнішими фільмами жахів. Про це пише видання The Mirror.

Після купівлі вінтажної фігурки, яку звуть Крейг, з хазяйкою почали відбуватися дивні речі: в саду безпричинно зліталися круки, її періодично накривали хвилі емоцій, а одного разу в будинок потрапила блискавка.

Власниця, яка не розкрила свого справжнього імені та місцеперебування, попросила подругу виставити містичну статуетку на продаж.

В оголошенні авторка зазначила: "Я не вірю в духів чи привидів. Точніше — не вірила, поки моя подруга не купила Крейга на автобазарі й тепер не хоче зберігати його у себе вдома після дивних подій, що з нею сталися".

Після купівлі вінтажної фігурки з хазяйкою почали відбуватися дивні речі Фото: Jam Press

Налякана жінка віднесла ляльку до медіума, який сказав, що Крейг сумує за сміхом і маминим співом. Як не дивно, коли господиня почала регулярно спілкуватися зі статуеткою, то дивні інциденти припинилися.

"Може, йому просто потрібен чуйні люди та люблячий дім? Я не приймаю повернень. Будь ласка, добре подумайте, перш ніж купувати це", — пише авторка оголошення.

Текст супроводжувалося фотографією Крейга, який позує поруч з пачкою дитячих серветок, ймовірно, щоб продемонструвати реальні габарити.

Попри всі застереження, статуетку успішно продали. Наразі невідомо, чи трапляються з новим власником нещасні випадки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 12-метрова скульптура Tu si' 'na cosa grande ("Ти велика річ") італійського дизайнера Гаетано Пеше, встановлена на головній площі Неаполя (Італія), стала об'єктом суперечок серед містян. Люди жартують, що форма витвору мистецтва здається їм не зовсім пристойною.

Крім того, у 1930 році міська рада Інвергордона (Шотландія) всього за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн) придбала мармуровий бюст сера Джона Гордона, а тепер планує продати його за 2,5 мільйона (134,5 млн грн). Скульптуру, створену французьким художником Едме Бушардоном у 1728 році, знайшли місцеві мешканці під садовим сараєм.