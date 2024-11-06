Кулинарный феномен: новая уличная еда напоминает клок человеческих волос (видео)

Фат чой получил прозвище "волосатый овощ" из-за того, что в сушеном виде он похож на комок черных волос. Недавно необычное лакомство получило широкую известность в соцсетях.

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Новая закуска, которую подают на улицах китайского города Чэнду, привлекла к себе внимание благодаря своему необычному виду: она похожа на комок черных человеческих волос. Об этом пишет Oddity Central.

Фат чой — это вид сушеных цианобактерий, которые уже давно стали частью китайской кухни. Он растет в основном в сухих и бесплодных пустынных районах Китая и обрабатывается воздушной сушкой сразу после сбора. Из-за своей темной нитевидной формы он широко известен как "волосяной овощ".

Фат чой (научное название Nostoc flagelliforme) чаще всего подается в виде черных макарон в различных бульонах и супах, а также в канун Нового года на удачу, поскольку его кантонское название звучит очень похоже на фразу "разбогател". Однако недавно это темное лакомство получило широкую известность как новая уличная закуска, которая создает впечатление, что вы едите человеческие волосы.

Фат чой получил свое прозвище "волосатый овощ" из-за того, что в сушеном виде он похож на комок черных волос, а в обезвоженном виде, в составе сытного супа, он выглядит как черные макароны. Однако некоторые продавцы уличной еды в Чэнду недавно придумали новый способ приготовления Фат Чой, который сохраняет его волосатый вид.

Оказывается, можно просто приготовить на барбекю комок Фат чой, а затем приправить его острым соусом. Выглядит это странно, но те, кто пробовал необычное лакомство, уверяют, что на вкус оно довольно приятное.

Фат чой выглядит как человеческие волосы, что привлек внимание множества людей и вызвал вирусную популярность новой закуски в социальных сетях.

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