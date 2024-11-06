Кулінарний феномен: нова вулична їжа нагадує жмут людського волосся (відео)

Фат чой отримав прізвисько "волохатий овоч" через те, що в сушеному вигляді він схожий на грудку чорного волосся. Нещодавно незвичайні ласощі набули широкої популярності в соцмережах.

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Нова закуска, яку подають на вулицях китайського міста Ченду, привернула до себе увагу завдяки своєму незвичайному вигляду: вона схожа на грудку чорного людського волосся. Про це пише Oddity Central.

Фат чой — це вид сушених ціанобактерій, які вже давно стали частиною китайської кухні. Він росте здебільшого в сухих і безплідних пустельних районах Китаю й обробляється повітряним сушінням одразу після збору. Через свою темну ниткоподібну форму він широко відомий як "волосяний овоч".

Фат чой (наукова назва Nostoc flagelliforme) найчастіше подають у вигляді чорних макаронів у різноманітних бульйонах і супах, а також напередодні Нового року на удачу, оскільки його кантонська назва звучить дуже схоже на фразу "розбагатів". Однак нещодавно ці темні ласощі здобули широку популярність як нова вулична закуска, яка створює враження, що ви їсте людське волосся.

Фат чой отримав своє прізвисько "волохатий овоч" через те, що в сушеному вигляді він схожий на грудку чорного волосся, а в зневодненому вигляді, у складі ситного супу, він виглядає як чорні макарони. Однак деякі продавці вуличної їжі в Ченду нещодавно придумали новий спосіб приготування Фат Чой, який зберігає його волохатий вигляд.

Виявляється, можна просто приготувати на барбекю грудку Фат чой, а потім приправити її гострим соусом. Виглядає це дивно, але ті, хто куштував незвичайні ласощі, запевняють, що на смак вони досить приємні.

Фат чой має вигляд людського волосся, що привернуло увагу безлічі людей і спричинило вірусну популярність нової закуски в соціальних мережах.

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