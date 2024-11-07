Люди приходили в храм, чтобы выпить целебной воды: как оказалось, из источника текло нечто другое

Вирусная история в очередной раз привлекла внимание общественности к необходимости разграничения религиозного фанатизма и критического мышления или даже здравого смысла.

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Посетители храма в индийском городе Вриндаване выстраивались в очередь, чтобы выпить целебной воды, которая капает со скульптуры слона. Однако, как выяснилось позже, это не чудо, а обычный конденсат из кондиционера. Детали курьезной истории раскрывает News State.

Вирусное видео, на котором десятки людей в храме Шри Банке Бихари (Индия) стоят в очереди перед настенной статуей слона, чтобы пригубить жидкость "божественного происхождения", вызвало у многих шок. Эта история в очередной раз привлекла внимание общественности к необходимости разграничения религиозного фанатизма и критического мышления или даже здравого смысла.

Сообщалось, что верующие называли жидкость "Чаран Амрит" (священной водой со стоп Кришны). Руководство храма даже опубликовало разъяснение, чтобы убедить людей не собирать капли.

"Мы уважаем веру людей в Бога, но очень важно говорить им правду. Вода, которую вы пьете как "Чаран Амрит", на самом деле течет из-под крана. Там нет таких обязательных ингредиентов, как тулси и лепестки роз", — пояснил Динеш Госвами, который занимается управлением религиозного учреждения.

Конденсат кондиционера, на первый взгляд, может показаться безвредным для здоровья человека, но эксперты предупреждают, что в жидкости размножаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Узнав правду, многие верующие были разочарованы и в конце концов обвинили руководителей церкви в том, что они не смогли объяснить им это "чудо" вовремя.

"Мы приходим сюда с глубокой верой, а теперь эта новость разбивает наши сердца. Храм должен запретить людям употреблять эту воду, которую они считают божественной", — прокомментировал один возмущенный посетитель.

Напомним, ранее Фокус писал, что отважный искатель приключений Саймон Уилсон из Великобритании, который ранее побывал в опасных регионах, таких как Северная Корея и Сирия, выбрал для своей последней авантюры круизный лайнер с низким рейтингом. По словам путешественника, трехдневное путешествие обошлось в 200 фунтов стерлингов.

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