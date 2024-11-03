Мужчина сел на круизное судно с одной звездой: там его ждал сюрприз (фото, видео)

Саймон Уилсон рассказал, что люди, с которыми он общался, хвалили этот круиз за безупречную чистоту, приветливый персонал, вкусную еду и веселые шоу на борту.

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Отважный искатель приключений Саймон Уилсон из Великобритании, который ранее побывал в опасных регионах, таких как Северная Корея и Сирия, выбрал для своей последней авантюры круизный лайнер с низким рейтингом. По словам путешественника, трехдневное путешествие обошлось в 200 фунтов стерлингов. О своем опыте он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

Готовясь подняться на борт огромного лайнера Costa Fascinosa, способного вместить более 3700 гостей, экспериментатор начал размышлять о злополучной истории его корабля-побратима.

"Помните Costa Fascinosa, которая затонула 10 или 15 лет назад, а капитан попал в тюрьму? Так вот, это та же компания — будем надеяться, что наш корабль не утонет!" — шутит автор сюжета.

Британец быстро завел разговор с другими пассажирами, которые также хотели попасть на борт судна. Вопреки потоку критических отзывов на TripAdvisor, первые реакции были на удивление положительными. Кроме того, пассажиров ждал сюрприз — шведский стол.

Саймон выбрал для своей последней авантюры круизный лайнер с низким рейтингом Фото: YouTube | SimonWilson

Каюта Саймона оказалась на удивление просторной и хорошо освещенной, как за такую цену. Из-за сильного дождя путешественнику не удалось попасть на палубу, но в помещении, по его словам, было много развлечений, в частности дискотека для людей старше 60 лет.

"Людям нравится этот круиз, я не видел ни одного недовольного клиента. Это хорошее соотношение цены и качества. Двести фунтов? В некоторых посредственных отелях столько стоит ночь! Однако, если вы ищете роскошного отдыха, это, очевидно, не то, что вам нужно" — резюмировал опытный турист.

Он добавил, что люди, с которыми он общался, хвалили этот круиз за безупречную чистоту, приветливый персонал, вкусную еду и веселые шоу на борту.

Напомним, ранее Фокус писал, что девятимесячный круиз Ultimate World Cruise, организованный компанией Royal Caribbean, наконец-то возвращается в порт после того, как стал приключением всей жизни для 650 путешественников, заплативших за это удовольствие от 59 999 до 117 599 тысяч долларов.

А вот 67-летний путешественник, который пожелал остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".