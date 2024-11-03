Чоловік сів на круїзне судно з однією зіркою: там на нього чекав сюрприз (фото, відео)

Саймон Вілсон розповів, що люди, з якими він спілкувався, хвалили цей круїз за бездоганну чистоту, привітний персонал, смачну їжу та веселі шоу на борту.

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Відважний шукач пригод Саймон Вілсон з Великої Британії, який раніше побував в небезпечних регіонах, такі як Північна Корея та Сирія, обрав для своєї останньої авантюри круїзний лайнер з низьким рейтингом. За словами мандрівника, триденна подорож обійшлась у 200 фунтів стерлінгів. Про свій досвід він розповів у відео, опублікованому на YouTube.

Готуючись піднятися на борт величезного лайнера Costa Fascinosa, здатного вмістити понад 3700 гостей, експериментатор почав розмірковувати про нещасливу історію його корабля-побратима.

"Пам'ятаєте Costa Fascinosa, яка затонула 10 чи 15 років тому, а капітан потрапив до в'язниці? Так-от, це та сама компанія — будемо сподіватися, що наш корабель не потоне!" — жартує автор сюжету.

Британець швидко завів розмову з іншими пасажирами, які також хотіли потрапити на борт судна. Всупереч потоку критичних відгуків на TripAdvisor, перші реакції були напрочуд позитивними. Крім того, пасажирів чекав сюрприз — шведський стіл.

Саймон обрав для своєї останньої авантюри круїзний лайнер з низьким рейтингом Фото: YouTube | SimonWilson

Каюта Саймона виявилася напрочуд просторою та добре освітленою, як за таку ціну. Через сильний дощ мандрівникові не вдалось потрапити на палубу, але у приміщенні, за його словами, було багато розваг, зокрема дискотека для людей старше 60 років.

"Людям подобається цей круїз, я не бачив жодного незадоволеного клієнта. Це хороше співвідношення ціни та якості. Двісті фунтів? У деяких посередніх готелях стільки коштує ніч! Проте, якщо ви шукаєте розкішного відпочинку, це, очевидно, не те, що вам потрібно" — резюмував досвідчений турист.

Він додав, що люди, з якими він спілкувався, хвалили цей круїз за бездоганну чистоту, привітний персонал, смачну їжу та веселі шоу на борту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.

А от 67-річний мандрівник, який забажав лишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".