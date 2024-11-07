Люди приходили в храм, щоб випити цілющої води: як виявилось, з джерела текло дещо інше

Вірусна історія вкотре привернула увагу громадськості до необхідності розмежування релігійного фанатизму та критичного мислення чи навіть здорового глузду.

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Відвідувачі храму в індійському місті Вріндавані вишиковувалися у чергу, щоб випити цілющої води, яка капає зі скульптури слона. Однак, як з’ясувалося пізніше, це не диво, а звичайний конденсат з кондиціонера. Деталі курйозної історії розкриває News State.

Вірусне відео, на якому десятки людей у храмі Шрі Банке Біхарі (Індія) стоять у черзі перед настінною статуєю слона, аби пригубити рідини "божественного походження", викликало у багатьох шок.

Ця історія вкотре привернула увагу громадськості до необхідності розмежування релігійного фанатизму та критичного мислення чи навіть здорового глузду.

Повідомлялося, що віряни називали рідину "Чаран Амріт" (священною водою зі стіп Крішни). Керівництво храму навіть опублікувало роз'яснення, щоб переконати людей не збирати каплі.

"Ми поважаємо віру людей у Бога, але дуже важливо казати їм правду. Вода, яку ви п’єте як "Чаран Амріт", насправді тече з-під крана. Там немає таких обов’язкових інгредієнтів, як тулсі та пелюстки троянд", — пояснив Дінеш Ґосвамі, який займається управлінням релігійної установи.

Конденсат кондиціонера, на перший погляд, може здатися нешкідливим для здоров’я людини, але експерти попереджають, що у рідині розмножуються всілякі бактерії та грибки, які можуть спричинити серйозні захворювання.

Дізнавшись правду, багато вірян були розчаровані та зрештою звинуватили очільників церкви в тому, що вони не змогли пояснити їм це "диво" вчасно.

"Ми приходимо сюди з глибокою вірою, а тепер ця новина розбиває наші серця. Храм має заборонити людям вживати цю воду, яку вони вважають божественною", — прокоментував один обурений відвідувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відважний шукач пригод Саймон Вілсон з Великої Британії, який раніше побував в небезпечних регіонах, такі як Північна Корея та Сирія, обрав для своєї останньої авантюри круїзний лайнер з низьким рейтингом. За словами мандрівника, триденна подорож обійшлась у 200 фунтів стерлінгів.

А от в італійському Римі одну з найвідоміших визначних пам'яток у світі відправили на ремонт і влада запропонувала туристам альтернативу, куди ті можуть традиційно кидати монети. Їх нова споруда не вразила.