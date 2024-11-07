Тест на бутерброд: как 70% кандидатов проваливают собеседование

Опытный менеджер рассказал, как простое задание на собеседовании помогало ему выявить самых подходящих сотрудников. Его история получила широкую популярность в соцсетях.

Простой, но хитрый тест помогает отсеивать кандидатов на вакансии, требующие внимания к деталям и личной ответственности. Опытом нестандартного отбора сотрудников на популярном форуме Reddit поделился менеджер с опытом работы в кафе.

Мужчина рассказал, как простое задание на собеседовании позволяло ему выявить самых подходящих соискателей.

Пользователи Reddit обсуждали неожиданные приемы, которые работодатели применяют при подборе персонала. Один из рассказов особенно привлек внимание.

"Когда я работал в кафе, я давал кандидатам легкое задание: сделать сэндвич, просто намазав маслом два ломтика хлеба и положив кусок сыра", — поделился мужчина под ником CherrySlurpee.

По его словам, это на первый взгляд простое задание на самом деле проверяло важные качества. Ключевой аспект, на который он обращал внимание, — это соблюдение гигиены. Множество кандидатов забывали или не считали нужным вымыть руки перед приготовлением, что сразу снижало их шансы на успех. По словам менеджера, лишь около 30% соискателей проходили этот тест, проявляя внимание к чистоте и соблюдая базовые правила гигиены.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

На том же форуме пользователи поделились и другими интересными историями. Один человек вспомнил, как на собеседовании его проверяли на самообладание необычным способом. После основного этапа интервью кандидатов приглашали на неформальный ужин с алкоголем, чтобы посмотреть, смогут ли они проявить умеренность и соблюсти такт в компании будущих коллег. Этот тест позволял оценить их умение контролировать себя и при необходимости корректно отказаться от лишнего — важное качество для многих корпоративных культур.

Эти методы стали популярными не только в сферах, где требуется строгое соблюдение гигиенических норм, но и в компаниях, где важно умение сотрудника держать себя в руках и соблюдать личные границы.

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