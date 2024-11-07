Тест на бутерброд: як 70% кандидатів провалюють співбесіду

Досвідчений менеджер розповів, як просте завдання на співбесіді допомагало йому виявити найбільш потрібних співробітників. Його історія набула широкої популярності в соцмережах.

Простий, але хитрий тест допомагає відсіювати кандидатів на вакансії, що вимагають уваги до деталей і особистої відповідальності. Досвідом нестандартного відбору співробітників на популярному форумі Reddit поділився менеджер із досвідом роботи в кафе.

Чоловік розповів, як просте завдання на співбесіді давало йому змогу виявити найбільш потрібних претендентів.

Користувачі Reddit обговорювали несподівані прийоми, які роботодавці застосовують під час підбору персоналу. Одна з розповідей особливо привернула увагу.

"Коли я працював у кафе, я давав кандидатам легке завдання: зробити сендвіч, просто намазавши олією дві скибочки хліба і поклавши шматок сиру", — поділився чоловік під ніком CherrySlurpee.

За його словами, на перший погляд просте завдання насправді перевіряло важливі якості. Ключовий аспект, на який він звертав увагу, — це дотримання гігієни. Безліч кандидатів забували або не вважали за потрібне вимити руки перед приготуванням, що відразу знижувало їхні шанси на успіх. За словами менеджера, лише близько 30% претендентів проходили цей тест, виявляючи увагу до чистоти й дотримуючись базових правил гігієни.

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На тому ж форумі користувачі поділилися й іншими цікавими історіями. Одна людина згадала, як на співбесіді її перевіряли на самовладання у незвичний спосіб. Після основного етапу інтерв'ю кандидатів запрошували на неформальну вечерю з алкоголем, щоб подивитися, чи зможуть вони проявити поміркованість і дотриматися такту в компанії майбутніх колег. Цей тест давав змогу оцінити їхнє вміння контролювати себе і за потреби коректно відмовитися від зайвого — важлива якість для багатьох корпоративних культур.

Ці методи стали популярними не тільки у сферах, де потрібне суворе дотримання гігієнічних норм, а й у компаніях, де важливим є вміння співробітника тримати себе в руках і дотримуватися особистих кордонів.

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