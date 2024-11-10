"Путешествие во времени": женщина вернулась в комнату, куда с прошлого века никто не заходил (фото)
Спальня оставалась нетронутой на протяжении десятилетий. Последним владельцем дома был дядя нынешней хозяйки.
Николь Чалавич из Мичигана (США) показала спальню своей сестры, оставленную точно такой, какой она была в конце 80-х годов прошлого века. Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, собрало более 4,5 миллиона просмотров, множество реакций и комментариев от зрителей.
"POV: Комната твоей сестры — это настоящая капсула времени где-то с 1980 года", — отметила автор в описании к короткому ролику.
Внутри спальни можно увидеть типичный интерьер комнаты подростка в ту эпоху: стены покрыты яркими постерами рок-групп Def Leppard, Whitesnake, U2 и Motley Crüe, также висит плакат юного Джонни Деппа. Среди личных вещей и предметов интерьера выделяются обложки журналов, игрушки, книги и даже аккуратно застеленное покрывало — все это как будто застыло во времени.
Интересно, что за вирусным видео стоит глубокая личная история. Николь и ее сестра познакомились всего год назад благодаря проведенному ДНК-тесту. Девушки случайно узнали, что имеют общего отца: они выросли на расстоянии всего пяти миль друг от друга, но никогда не пересекались и не знали о своей родственной связи.
Обеих девушек воспитывали бабушки и дедушки, ведь они вырастали без мам. Сестры посещали одну церковь и даже по странному стечению обстоятельств дали своим детям похожие имена. По словам Николь, комната оставалась нетронутой в течение десятилетий после смерти нескольких родственников — последним был дядя, которому до последнего времени и принадлежал дом.
"Теперь этот дом принадлежит моей сестре. Она хотела показать свою подростковую комнату. Я была совершенно потрясена от увиденного. Вот мы здесь", — рассказывает Чалавич.
В комментариях пользователи сети начали делиться своими впечатлениями и шутить.
- "Я люблю капсулы времени";
- "Солидная спальня!";
- "Это здорово, когда ты с детства живешь в одном доме. Всегда завидовал такой стабильности";
- "Некоторые из этих постеров, наверное, стоят немалых денег".
Автор пообещала подписчикам и в дальнейшем активно документировать свою жизнь в социальных сетях.
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