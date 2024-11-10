"Подорож у часі": жінка повернулась у кімнату, куди з минулого століття ніхто не заходив (фото)

Спальня залишалася недоторканою протягом десятиліть. Останнім власником дому був дядько нинішньої хазяйки.

Ніколь Чалавіч з Мічигану (США) показала спальню своєї сестри, залишену точнісінько такою, якою вона була наприкінці 80-х років минулого століття. Відповідне відео, опубліковане у TikTok, зібрало понад 4,5 мільйона переглядів, безліч реакцій та коментарів від глядачів.

"POV: Кімната твоєї сестри — це справжня капсула часу десь із 1980 року", — зазначила авторка в описі до короткого ролика.

Усередині спальні можна побачити типовий інтер'єр кімнати підлітка в ту епоху: стіни вкриті яскравими постерами рок-гуртів Def Leppard, Whitesnake, U2та Motley Crüe, також висить плакат юного Джонні Деппа. Серед особистих речей та предметів інтер’єру виділяються обкладинки журналів, іграшки, книги й навіть акуратно застелене покривало — все це наче застигло у часі.

Цікаво, що за вірусним відео стоїть глибока особиста історія. Ніколь та її сестра познайомилися лише рік тому завдяки проведеному ДНК-тесту. Дівчата випадково дізнались, що мають спільного батька: вони виросли на відстані лише п'яти миль одна від одної, але ніколи не перетиналися й не знали про свій родинний зв'язок.

Усередині спальні можна побачити типовий інтер'єр кімнати підлітка в ту епоху Фото: Tree Vibe Nana

Обидвох дівчат виховували бабусі та дідусі, адже вони виростали без мам. Сестри відвідували одну церкву й навіть за дивним збігом обставин дали своїм дітям схожі імена. За словами Ніколь, кімната залишалася недоторканою протягом десятиліть після смерті кількох родичів — останнім був дядько, якому до останнього часу і належав будинок.

"Тепер цей будинок належить моїй сестрі. Вона хотіла показати свою підліткову кімнату. Я була абсолютно приголомшеною від побаченого. Ось ми тут", — розповідає Чалавіч.

У коментарях користувачі мережі почали ділитися своїми враженнями та жартувати.

"Я люблю капсули часу";

"Солідна спальня!";

"Це чудово, коли ти з дитинства живеш в одному будинку. Завжди заздрив такій стабільності";

"Деякі з цих постерів, напевно, коштують немалих грошей".

Авторка пообіцяла підписникам й надалі активно документувати своє життя в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американка Лоріс Лівінгстон та її чоловік два роки тому купили казковий 100-річний будинок у лісі, але переїзд туди перетворив їхнє життя на справжнє пекло. Жінка із Сан-Франциско попереджає, що купівля подібної нерухомості, якою б гарною вона не була — суцільний головний біль для господарів.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.