Крылатые соседи: семья отвоевала свой "дом мечты" у тысячи летучих мышей (фото)

Том Риккен и Маккензи Пауэлл обнаружили, что они не единственные обитатели их нового жилья. За год семья нашла в стенах сотни, а, возможно, и тысячи летучих мышей, которые обитали внутри на протяжении нескольких десятилетий.

Том Риккен и Маккензи Пауэлл столкнулись с неожиданным нашествием летучих мышей в своем новом доме на острове Уидби, штат Вашингтон (США). Об этом пишет The Washington Post.

Супруги купили большой викторианский дом на острове Уидби, штат Вашингтон (США), они были уверены, что это идеальное место для них и их новорожденного сына. Дом с четырьмя спальнями и видом на лес и залив Пьюджет-Саунд казался идиллией, но вскоре пара обнаружила, что они не единственные его обитатели. За год семья нашла в стенах сотни, а, возможно, и тысячи летучих мышей, которые обитали внутри на протяжении нескольких десятилетий.

Первое столкновение с крылатыми соседями случилось, когда они разбирали чердак. Под слоями гипсокартона и пыли они наткнулись на залежи гуано и скелеты летучих мышей. Дышать в помещении было практически невозможно. Несмотря на этот тревожный сигнал, семья решилась на дорогостоящий ремонт, надеясь сделать дом безопасным и комфортным. Однако в мае 2023 года, когда температура достигла нехарактерно высоких отметок, ситуация начала стремительно ухудшаться.

Первое столкновение с крылатыми соседями случилось, когда они разбирали чердак Фото: The Washington Post

Однажды ночью их кот Тедди разбудил всех громкими прыжками: летучая мышь забралась в спальню. Том поймал ее ведром и выпустил в окно. Только позже они узнали, что выпускать пойманную летучую мышь было опасно из-за риска бешенства. Эксперты посоветовали семье сделать дорогостоящую вакцинацию от бешенства, так как у них не было возможности узнать, была ли та летучая мышь заражена. Этот эпизод стал первым из множества визитов в больницу, стоимость лечения в итоге превысила 10 000 долларов.

Летучих мышей в доме было так много, что специалисты по борьбе с вредителями заявили, что такого нашествия они еще не видели. Из-за строгих природоохранных законов штата, которые защищают летучих мышей, семья не могла просто выгнать их в любой момент. Исключение, то есть гуманное выселение летучих мышей, возможно только в зимний период, когда в доме нет детенышей, еще неспособных к полету.

Том Риккен и Маккензи Пауэлл столкнулись с неожиданным нашествием летучих мышей Фото: The Washington Post

Попытки справиться с ситуацией истощили семейный бюджет. Риккен и Пауэлл были вынуждены прибегнуть к краудфандингу, надеясь привлечь поддержку и собрать средства на оплату медицинских счетов и ремонт.

Через некоторое время семья завела страницы в социальных сетях, где делилась своими переживаниями и получила отклик от других семей и любителей природы, которые сочувствовали и поддерживали их. Теперь, когда дом почти отремонтирован, они надеются навсегда избавиться от незваных гостей.

"Мы продолжаем бороться и остаемся здесь не потому, что просто привязались к дому, но и ради будущего нашего ребенка", — говорит Маккензи Пауэлл.

В октябре 2024 года семья снова въехала в дом. Мужчина отметил, что избавился от всех мышей, но до сих пор не верит в это и вздрагивает от любого шороха в комнатах, боясь увидеть "старого врага".

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