Крилаті сусіди: сім'я відвоювала свій "будинок мрії" у тисячі кажанів (фото)

Том Ріккен і Маккензі Пауелл виявили, що вони не єдині мешканці їхнього нового житла. За рік сім'я знайшла в стінах сотні, а, можливо, і тисячі кажанів, які мешкали всередині впродовж кількох десятиліть.

Том Ріккен і Маккензі Пауелл зіткнулися з несподіваною навалою кажанів у своєму новому будинку на острові Відбі, штат Вашингтон (США). Про це пише The Washington Post.

Подружжя купило великий вікторіанський будинок на острові Уїдбі, штат Вашингтон (США), вони були впевнені, що це ідеальне місце для них і їхнього новонародженого сина. Будинок із чотирма спальнями й видом на ліс і затоку Пьюджет-Саунд здавався ідилією, але незабаром пара виявила, що вони не єдині його мешканці. За рік сім'я знайшла в стінах сотні, а, можливо, і тисячі кажанів, які мешкали всередині впродовж кількох десятиліть.

Перше зіткнення з крилатими сусідами сталося, коли вони розбирали горище. Під шарами гіпсокартону і пилу вони натрапили на поклади гуано і скелети кажанів. Дихати в приміщенні було практично неможливо. Попри цей тривожний сигнал, сім'я зважилася на дорогий ремонт, сподіваючись зробити будинок безпечним і комфортним. Однак у травні 2023 року, коли температура сягнула нехарактерно високих позначок, ситуація почала стрімко погіршуватися.

Перше зіткнення з крилатими сусідами сталося, коли вони розбирали горище Фото: The Washington Post

Одного разу вночі їхній кіт Тедді розбудив усіх гучними стрибками: кажан забрався до спальні. Том спіймав його відром і випустив у вікно. Тільки пізніше вони дізналися, що випускати спійманого кажана було небезпечно через ризик сказу. Експерти порадили сім'ї зробити дорогу вакцинацію від сказу, оскільки у них не було можливості дізнатися, чи був той кажан заражений. Цей епізод став першим із безлічі візитів до лікарні, вартість лікування в підсумку перевищила 10 000 доларів.

Кажанів у будинку було так багато, що фахівці з боротьби зі шкідниками заявили, що такої навали вони ще не бачили. Через суворі природоохоронні закони штату, які захищають кажанів, сім'я не могла просто вигнати їх у будь-який момент. Виняток, тобто гуманне виселення кажанів, можливе тільки в зимовий період, коли в будинку немає дитинчат, ще нездатних до польоту.

Том Ріккен і Маккензі Пауелл зіткнулися з несподіваною навалою кажанів Фото: The Washington Post

Спроби впоратися з ситуацією зменшили сімейний бюджет. Ріккен і Пауелл були змушені вдатися до краудфандингу, сподіваючись залучити підтримку і зібрати кошти на оплату медичних рахунків і ремонт.

Через деякий час сім'я завела сторінки в соціальних мережах, де ділилася своїми переживаннями та отримала відгук від інших родин і любителів природи, які співчували та підтримували їх. Тепер, коли будинок майже відремонтовано, вони сподіваються назавжди позбутися непроханих гостей.

"Ми продовжуємо боротися і залишаємося тут не тому, що просто прив'язалися до будинку, а й заради майбутнього нашої дитини", — каже Маккензі Пауелл.

У жовтні 2024 року сім'я знову в'їхала в будинок. Чоловік зазначив, що позбувся всіх мишей, але досі не вірить у це і здригається від будь-якого шереху в кімнатах, боячись побачити "старого ворога".

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