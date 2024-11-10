Блогерша раскрыла правду о скандальном видео о "браке с отчимом" (видео)

Блогерша по имени Кристи, утверждавшая, что вышла замуж за "отчима", поделилась трагической правдивой историей о том, как она сошлась с мужем.

Американка по имени Кристи, блогер из Флориды (США), стала настоящей интернет-сенсацией после публикации своего видео, в котором она заявила, что вышла замуж за "своего отчима" и назвала это лучим решением в своей жизни. Ролик был опубликован в TikTok.

Видео со свадьбы, которая состоялась в Лас-Вегасе, стало вирусным, набрав более 25,5 миллиона просмотров, и вызвало шквал критики в комментариях. Пользователи соцсетей были шокированы не только подписью в ролике, но и откровенными хэштегами, которые добавила Кристи, такими как "#marryyourmomsex" и "#agegap".

Некоторые комментаторы были в недоумении, предполагая, что Кристи вступила в отношения с бывшим партнером своей матери. Один из пользователей саркастично спросил: "Почему? В мире 7 миллиардов человек". Множество других выражали негодование, называя ее поступок "отвратительным" и "недопустимым".

Кристи решила ответить на многочисленные вопросы, чтобы прояснить ситуацию и рассказала, что ее брак не имеет ничего общего с ее матерью. По ее словам, она и ее будущий муж сблизились после трагедии — гибели ее старшего брата Шона в аварии на мотоцикле. Лн был ее лучшим другом, и потеря стала для нее тяжелым ударом. В этот трудный период Кристи сблизилась с его лучшим другом, который оказал ей поддержку, и вскоре их отношения переросли в романтические.

Супруги воспитывают троих детей, которых Кристи назвала в честь брата Фото: TikTok

Вопреки ожиданиям, что их союз будет недолговечным, пара укрепила свои отношения и позже поженилась. Вместе они воспитывают троих детей, которых Кристи назвала в честь брата.

В интервью американским СМИ Кристи пояснила, что изначально ее видео было шуточным, и она хотела вызвать реакцию пользователей соцсетей, одновременно показав, как легко поверить во что-то, не имея доказательств. Однако, по ее словам, шутка переросла в нечто большее — она столкнулась с жестокой волной агрессии. Ей приходили сообщения с угрозами в адрес ее детей, где комментаторы желали им смерти или пытались связаться с органами опеки.

"Я просто хотела доказать, что люди в наши дни готовы поверить всему, что увидят в интернете, и поддаются влиянию провокаций", — рассказала она журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.