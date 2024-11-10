Блогерка розкрила правду про скандальне відео про "шлюб із вітчимом" (відео)
Блогерка на ім'я Крісті, яка стверджувала, що вийшла заміж за "вітчима", поділилася трагічною правдивою історією про те, як вона зійшлася з чоловіком.
Американка на ім'я Крісті, блогерка з Флориди (США), стала справжньою інтернет-сенсацією після публікації свого відео, в якому вона заявила, що вийшла заміж за "свого вітчима" і назвала це найкращим рішенням у своєму житті. Ролик було опубліковано в TikTok.
Відео з весілля, яке відбулося в Лас-Вегасі, стало вірусним, набравши понад 25,5 мільйона переглядів, і викликало шквал критики в коментарях. Користувачі соцмереж були шоковані не тільки підписом у ролику, а й відвертими хештегом, які додала Крісті, такими як "#marryyourmomsex" і "#agegap".
Деякі коментатори були здивовані, припускаючи, що Крісті вступила у стосунки з колишнім партнером своєї матері. Один із користувачів саркастично запитав: "Чому? У світі 7 мільярдів людей". Безліч інших висловлювали обурення, називаючи її вчинок "огидним" і "неприпустимим".
Крісті вирішила відповісти на численні запитання, щоб прояснити ситуацію і розповіла, що її шлюб не має нічого спільного з її матір'ю. За її словами, вона та її майбутній чоловік зблизилися після трагедії — загибелі її старшого брата Шона в аварії на мотоциклі. Лн був її найкращим другом, і втрата стала для неї важким ударом. У цей важкий період Крісті зблизилася з його найкращим другом, який надав їй підтримку, і незабаром їхні стосунки переросли в романтичні.
Всупереч очікуванням, що їхній союз буде недовговічним, пара зміцнила свої стосунки й пізніше одружилася. Разом вони виховують трьох дітей, яких Крісті назвала на честь брата.
В інтерв'ю американським ЗМІ Крісті пояснила, що спочатку її відео було жартівливим, і вона хотіла викликати реакцію користувачів соцмереж, одночасно показавши, як легко повірити у щось, не маючи доказів. Однак, за її словами, жарт переріс у щось більше — вона зіткнулася з жорстокою хвилею агресії. Їй приходили повідомлення з погрозами на адресу її дітей, де коментатори бажали їм смерті або намагалися зв'язатися з органами опіки.
"Я просто хотіла довести, що люди в наші дні готові повірити всьому, що побачать в інтернеті, і піддаються впливу провокацій", — розповіла вона журналістам.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.
Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.