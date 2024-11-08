Новый рекорд Гиннеса: на Филиппинах построили отель в виде петуха (фото, видео)

Владелец заведения потратил около шести месяцев на проектирование, а построили отель с сентября 2023 по октябрь 2024 года. На церемонии открытия им вручили сертификат получения рекорда.

В филиппинской провинции Восточный Негрос расположен отель, который недавно внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое здание в мире в форме петуха. Об этом говорится в сообщении Guiness World Records.

Журналисты указывают, что отель под названием Rooster (на английском — "Петух") расположен на курорте Campuestohan Highland Resort, и имеет высоту 35 м. В целом здание не только имеет форму домашней птицы, но и выполнено очень детально как реалистичный петух, преобладающий своим видом над всей территорией.

Репортаж местного телеканала об отеле-рекордсмене на Филиппинах

Директор курорта Рикардо Кано Гвапо Тан рассказал, что пытался создать что-то, чтобы привлечь внимание и отдать дань местной культуре, где значительной частью культуры являются дикие животные. В провинции Восточный Негрос миллионы филиппинцев разводят дичь, поэтому директор заведения убежден, что некоторые его земляки захотят провести время в одном из 15 номеров отеля с кондиционерами.

Вид отеля снизу (фото: Guiness World Records)

Номера отеля (фото: Guiness World Records)

"У меня есть видение сделать что-то удивительное, что действительно может оставить след восхищения для публики. Посмотрите на петуха: он имеет спокойный, величественный и сильный вид, отражающий отношение нашего народа. Наша индустрия выращивания боевых птиц уступает только сахарному производству. Когда сахарная промышленность пришла в упадок и поставила под угрозу наши средства к существованию, именно индустрия боевых петухов поднялась над вызовом", — сказал Гвано Тап.

В сообщении Книги Рекордов Гиннесса указано, что процесс проектирования и подготовки занял около шести месяцев. Само строительство началось 10 июня 2023 года, а к 8 сентября этого года его завершили приурочив к мировым рекордам.

Строительство отеля (фото: Guiness World Records)

"Я одновременно горжусь и немного смущаюсь одновременно. Я горжусь тем, что смог поместить свою провинцию и родную страну в Книгу рекордов Гиннеса. В то же время я чувствую себя неловко из-за плохого образования, когда мне пришлось работать чистильщиком обуви, чтобы заработать на жизнь и ходить в школу. Однако я сделал так, чтобы моя семья, моя провинция и моя страна гордились", — сказал Рикардо Кано Гвапо Тан.

Сертификат рекорда в семье владельцев (фото: Guiness World Records)

Напомним, Фокус писал, как сестры-близняшки из Швейцарии установили два мировых рекорда. Наеми и Елена Штумп признаются, что для этого им понадобилось много практики и самоотдачи.

Также мы рассказывали как мужчина поднялся на Эверест у себя дома, побив рекорд Гиннесса. Свой поступок Шон Гризли объяснил тем, что во время завершения пандемии коронавируса у него накопились ментальные проблемы. Поэтому он решил осуществить такой "подъем" и собрать средства для благотворительных организаций.