Новий рекорд Гіннеса: на Філіппінах збудували готель у вигляді півня (фото, відео)

Власник закладу витратив близько шести місяців на проєктування, а збудували готель з вересня 2023 по жовтень 2024 року. На церемонії відкриття їм вручили сертифікат отримання рекорду.

У філіппінській провінції Східний Негрос розташований готель, який нещодавно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найвищу будівлю у світі в формі півня. Про це йдеться у повідомленні Guiness World Records.

Журналісти вказують, що готель під назвою Rooster (англійською — "Півень") розташований на курорті Campuestohan Highland Resort, і має висоту 35 м. Загалом будівля не тільки має форму домашнього птаха, але й виконана дуже детально як реалістичний півень, що переважає своїм виглядом над усією територією.

Репортаж місцевого телеканалу про готель-рекордсмен на Філіппінах

Директор курорту Рікардо Кано Гвапо Тан розповів, що намагався створити щось, аби привернути увагу та віддати данину місцевій культурі, де значною частиною культури є дикі тварини. В провінції Східний Негрос мільйони філіппінців розводять дичину, тому директор закладу переконаний, що деякі його земляки захочуть провести час в одному з 15 номерів готелю з кондиціонерами.

Вигляд готелю знизу (фото: Guiness World Records)

Номери готелю (фото: Guiness World Records)

"У мене є бачення зробити щось дивовижне, що дійсно може залишити слід захоплення для публіки. Подивіться на півня: він має спокійний, величний і сильний вигляд, що відображає ставлення нашого народу. Наша індустрія вирощування бойових птахів поступається лише цукровому виробництву. Коли цукрова промисловість занепала і поставила під загрозу наші засоби до існування, саме індустрія бойових півнів піднялася над викликом", — сказав Гвано Тап.

У повідомленні Книги Рекордів Гіннесса зазначено, що процес проєктування та підготовки зайняв близько шести місяців. Саме будівництво розпочалося 10 червня 2023 року, а до 8 вересня цього року його завершили приуроченням до світових рекордів.

Будівництво готелю (фото: Guiness World Records)

"Я водночас горджуся і трохи ніяковію водночас. Я пишаюся тим, що зміг помістити свою провінцію та рідну країну до Книги рекордів Гіннеса. Водночас почуваюся ніяково через погану освіту, коли мені довелося працювати чистильником взуття, щоб заробити на життя та ходити до школи. Однак я зробив так, щоб моя родина, моя провінція та моя країна пишалися", — сказав Рікардо Кано Гвапо Тан.

Сертифікат рекорду в сім'ї власників (фото: Guiness World Records)

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