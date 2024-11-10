Люди в шоке: заселенную жильцами улицу выставили на продажу за $2 млн (фото)

Аренда для местных жителей не должна измениться, но многие опасаются, что новый хозяин поднимет плату, из-за чего им придется переезжать.

Улица Док Роуд в Шарпнессе (Глостершир, Великобритания) уйдет с молотка на следующей неделе по ориентировочной цене $2 млн. Среди объектов недвижимости, продаваемых вместе с арендаторами — двенадцать террасных домов, восемь двухквартирных и две отдельные постройки. Покупатель также получит два помещения смешанного назначения, одноэтажный цех, три гаража и 1,7 гектара земли. Об этом пишет издание Metro.

Сейчас аренда улицы приносит владельцу, Фонду каналов и рек, около 168 000 фунтов стерлингов в год. Сообщается, что аренда для жителей не должна измениться, но многие опасаются, что новый хозяин поднимет плату.

54-летняя Аманда Коустон, которая живет в одном из таких домов со своим мужем и 19-летним сыном в течение последних трех лет, рассказывает: "Думали, что останемся здесь навсегда, а теперь не знаем, что нас ждет в будущем. Это шок — потратили так много времени на то, чтобы обустроить дом так, как нам нравится. Возможно, вскоре не сможем позволить себе это жилье".

Жители улицы волнуются, что им придется переезжать Фото: SWNS

Волнуется из-за продажи улицы и 78-летний Дэйв Морс. Мужчина живет там уже 25 лет, и не планировал никуда переезжать.

"Не хотелось бы потерять это место, потому что я сделал много работы внутри и снаружи дома. Это будет разочарование, если мне пришлось уйти", — говорит он.

Это мнение разделяет 45-летняя Зои Уокер, которая переехала в свой дом на Док-Роуд в 2006 году.

"Много неопределенности — насколько вырастет арендная плата, действительно ли мы останемся арендаторами. Никто не знает. Остается только ждать и наблюдать", — добавляет местная жительница.

Позже появилось заявление представителей Фонда каналов и рек.

"Мы понимаем, что смена собственника может показаться тревожной, но на практике условия аренды для наших жильцов не изменятся, то есть никто не будет вынужден покидать свое жилье. Мы будем поддерживать связь с нашими арендаторами в процессе продажи", — уверяют они.

Отмечается, что аукцион состоится в начале ноября.

Аукцион по продаже улицы состоится в начале ноября Фото: SWNS

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А вот Роб и Сара Берч из Великобритании потратили 150 000 фунтов стерлингов (около 8 млн грн), чтобы превратить одно из самых печально известных зданий Grand Designs, стоящее на ржавой барже посреди Темзы, в дом своей мечты.