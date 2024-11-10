Люди в шоці: заселену мешканцями вулицю виставили на продаж за $2 млн (фото)

Оренда для місцевих мешканців не повинна змінитися, але багато хто побоюється, що новий господар підніме плату, через що їм доведеться переїжджати.

Вулиця Док Роуд у Шарпнессі (Глостершир, Велика Британія) піде з молотка наступного тижня за орієнтовною ціною $2 млн. Серед об’єктів нерухомості, що продаються разом з орендарями — дванадцять терасових будинків, вісім двоквартирних та дві окремі споруди. Покупець також отримає два приміщення змішаного призначення, одноповерховий цех, три гаражі та 1,7 гектара землі. Про це пише видання Metro.

Наразі оренда вулиці приносить власникові, Фонду каналів та річок, близько 168 000 фунтів стерлінгів на рік. Повідомляється, що оренда для мешканців не повинна змінитися, але багато хто побоюється, що новий господар підніме плату.

54-річна Аманда Коустон, яка живе в одному з таких будинків зі своїм чоловіком та 19-річним сином протягом останніх трьох років, розповідає: "Думали, що залишимося тут назавжди, а тепер не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Це шок — витратили так багато часу на те, щоб облаштувати будинок так, як нам подобається. Можливо, невдовзі не зможемо дозволити собі це житло".

Мешканці вулиці хвилюються, що їм доведеться переїжджати Фото: SWNS

Хвилюється через продаж вулиці й 78-річний Дейв Морс. Чоловік мешкає там вже 25 років, і не планував нікуди переїздити.

"Не хотілося б втратити це місце, бо я зробив багато роботи всередині і зовні будинку. Це буде розчарування, якщо мені довелося піти", — каже він.

Цю думку поділяє 45-річна Зої Вокер, яка переїхала до своєї оселі на Док-Роуд у 2006 році.

"Багато невизначеності — наскільки зросте орендна плата, чи справді ми залишимося орендарями. Ніхто не знає. Залишається тільки чекати та спостерігати", — додає місцева мешканка.

Пізніше з’явилась заява представників Фонду каналів та річок.

"Ми розуміємо, що зміна власника може здатися тривожною, але на практиці умови оренди для наших мешканців не зміняться, тобто ніхто не буде змушений покидати своє житло. Ми будемо підтримувати зв'язок з нашими орендарями в процесі продажу", — запевняють вони.

Зазначається, що аукціон відбудеться на початку листопада.

Аукціон з продажу вулиці відбудеться на початку листопада Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що колишню залізничну станцію у старовинному селі виставили на продаж за 850 000 фунтів стерлінгів (близько 45,6 млн грн). Унікальний об’єкт нерухомості розташований у мальовничому селі Уестхамбл у Доркінгу (Велика Британія), він внесений до списку пам'яток архітектури й має пряме сполучення з Лондоном.

А от Роб і Сара Берч з Великої Британії витратили 150 000 фунтів стерлінгів (близько 8 млн грн), щоб перетворити одну з найбільш сумнозвісних будівель Grand Designs, що стоїть на іржавій баржі посеред Темзи, на оселю своєї мрії.