"Сама здивована": жінці загрожує розлучення після народження темношкірої дитини (фото)

Отец малыша впервые увидел его сразу после родов, но смотрел на сына растерянно и даже отказывался взять на руки.

30-летняя женщина из Шанхая (Китай) пожаловалась на своего мужа, который попросил сделать тест на отцовство из-за подозрительно темной кожи новорожденного ребенка. Об этом случае пишет местное издание China Times.

Женщина, которая отчаянно пытается спасти свой брак, обратилась к социальным сетям, чтобы рассказать свою печальную историю и попросить совета у других матерей, которые сталкивались с подобными ситуациями.

Она утверждает, что отец впервые увидел своего сына сразу после родов путем кесарева сечения, но смотрел на него растерянно и даже отказывался взять на руки.

Мать клянется, что никогда не была в Африке и не знала ни одного чернокожего мужчины. Хотя не скрывает, что и сама была удивлена из-за необычного цвета кожи малыша.

Позже мужчина попросил сделать тест на отцовство, чтобы доказать, что это его биологический ребенок. Китаянка согласилась, хотя была абсолютно убеждена в этом без каких-либо экспертиз и чувствовала себя обиженной из-за недоверия.

Мать клянется, что никогда не была в Африке и не знала ни одного чернокожего мужчины Фото: China Times

Пост автора этой истории в сети Weibo быстро стал вирусным. Пользователи сети поспешили заверить ее, что темный оттенок кожи новорожденного является нормой и объяснили, почему так происходит.

"Это потому, что их кожа тонкая, а кровообращение плохое", — прокомментировал один самопровозглашенный эксперт;

Другой добавил: "Очень распространенное явление. Темно-красная кожа со временем становится белой";

"Цвет кожи со временем посветлеет", — отметил следующий юзер.

Другие участники обсуждения были больше обеспокоены отношением мужчины и его недоверием к любимой. Они посоветовали паре провести долгий семейный разговор об их отношениях после того, как появятся результаты тестов на отцовство.

Напомним, ранее Фокус писал, что в бразильском роддоме Regional do Sertão Central (HRSC), что в городе Киксерамобими, родился малыш-богатырь Антони Гаэль, который удивил опытных акушерок. Его вес составляет пять килограммов — это можно сравнить с "шаром для боулинга".

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.