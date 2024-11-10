Плесень и деревянные бочки: производство традиционного соевого соуса удивило весь мир

Видео, демонстрирующее ручное производство соуса, набрало сотни тысяч просмотров и комментариев. Многие пользователи впервые узнали, что соевый соус производится таким уникальным способом.

Пивоварня Yamaroku Shoyu из Японии удивила публику своим старинным методом производства соевого соуса. Процесс приготовления был показан на видео и опубликован в Instagram и TikTok.

Видео, демонстрирующее ручное производство соуса, набрало сотни тысяч просмотров и комментариев. Многие пользователи впервые узнали, что соевый соус производится таким уникальным способом.

Пивоварня, которой уже более ста лет, продолжает использовать традиционную методику, берущую начало 2 000 лет назад. Процесс включает создание густой пасты "мороми" из соевых бобов, пшеницы, соли и воды. Затем ее закладывают в массивные деревянные бочки, где начинается медленный процесс ферментации, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Именно ферментация придает соусу его насыщенный вкус, а деревянные бочки — уникальный аромат.

Интерес вызывает и технология сбора соуса. В одном из видео мастер по изготовлению соевого соуса Ясуо Ямамото показал, как он аккуратно выдавливается с помощью специальных тканевых мешков, из которых он затем стекает под собственным весом.

Однако не все пользователи соцсетей оказались готовы узнать, что ферментация происходит при помощи плесневых грибков Aspergillus. Эти культуры запускают химические реакции, которые не только расщепляют бобы и пшеницу, но и создают более сложные ароматы. Бактерии и дрожжи в деревянных бочках живут и процветают десятилетиями, передавая свой уникальный состав и "дух" каждой новой партии.

В Yamaroku Shoyu пояснили, что ферментация в деревянных бочках придает продукту сложные нотки, аналогичные тем, что встречаются в выдержанном вине или виски.

"Проще говоря, это вкуснее", — объясняет представитель компании, добавляя, что в процессе варки соевого соуса нет научного обоснования уникального вкуса, который они получают в результате длительной выдержки в древесине.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

По окончании ферментации "мороми" прессуют для получения чистой жидкости, которая затем фильтруется и пастеризуется. Многие пользователи были удивлены, ведь они не подозревали какой кропотливый труд скрывается за каждой каплей соевого соуса.

"Оказывается, я действительно не знаю, как вообще что-либо делается", "Мне 37, и я никогда не задумывался, как делают соевый соус. Я буквально живу на этой земле 37 лет и просто ем соус, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое, до сегодняшнего дня"., Это настоящий соевый соус, но он составляет лишь около 1 % от всего соевого соуса, который вы видите. Остальное — промышленное производство", — писали они.

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