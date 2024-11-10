Цвіль і дерев'яні бочки: виробництво традиційного соєвого соусу здивувало весь світ

Відео, що демонструє ручне виробництво соусу, набрало сотні тисяч переглядів і коментарів. Багато користувачів уперше дізналися, що соєвий соус виготовляють у такий унікальний спосіб.

Пивоварня Yamaroku Shoyu з Японії здивувала публіку своїм старовинним методом виробництва соєвого соусу. Процес приготування був показаний на відео й опублікований в Instagram і TikTok.

Відео, що демонструє ручне виробництво соусу, набрало сотні тисяч переглядів і коментарів. Багато користувачів уперше дізналися, що соєвий соус виготовляють у такий унікальний спосіб.

Пивоварня, якій уже понад сто років, продовжує використовувати традиційну методику, що бере початок 2 000 років тому. Процес включає створення густої пасти "моромі" з соєвих бобів, пшениці, солі та води. Потім її закладають у масивні дерев'яні бочки, де починається повільний процес ферментації, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Саме ферментація надає соусу його насиченого смаку, а дерев'яні бочки — унікального аромату.

Інтерес викликає і технологія збору соусу. В одному з відео майстер з виготовлення соєвого соусу Ясуо Ямамото показав, як він акуратно видавлюється за допомогою спеціальних тканинних мішків, з яких він потім стікає під власною вагою.

Однак не всі користувачі соцмереж виявилися готові дізнатися, що ферментація відбувається за допомогою цвілевих грибків Aspergillus. Ці культури запускають хімічні реакції, які не тільки розщеплюють боби та пшеницю, а й створюють більш складні аромати. Бактерії та дріжджі в дерев'яних бочках живуть і процвітають десятиліттями, передаючи свій унікальний склад і "дух" кожній новій партії.

У Yamaroku Shoyu пояснили, що ферментація в дерев'яних бочках надає продукту складних ноток, аналогічних тим, що зустрічаються у витриманому вині або віскі.

"Простіше кажучи, це смачніше", — пояснює представник компанії, додаючи, що в процесі варіння соєвого соусу немає наукового обґрунтування унікального смаку, який вони отримують унаслідок тривалої витримки в деревині.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Після закінчення ферментації "моромі" пресують для отримання чистої рідини, яка потім фільтрується і пастеризується. Багато користувачів були здивовані, адже вони не підозрювали, яка копітка праця ховається за кожною краплею соєвого соусу.

"Виявляється, я справді не знаю, як взагалі що-небудь робиться", "Мені 37, і я ніколи не замислювався, як роблять соєвий соус. Я буквально живу на цій землі 37 років і просто їм соус, не маючи жодного уявлення про те, що це таке, до сьогоднішнього дня", "Це справжній соєвий соус, але він становить лише близько 1 % від усього соєвого соусу, який ви бачите. Решта — промислове виробництво", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра 20 років харчувалася тільки картоплею через рідкісну фобію. Джоді Шоу розповіла, що з самого дитинства її раціон складався лише з кількох продуктів — сиру, хліба і чипсів. Однак з 10 років у її меню залишилися виключно картопляні страви.

Також стало відомо, що чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег. Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб було госпіталізовано.