Супруги забрали своих двоих детей из школы, чтобы попутешествовать с ними по миру (фото)

Супруги Ниблетт уверяют, что решение оставить привычную жизнь разорвало замкнутый круг повседневных забот и сблизило их как семью. Теперь они медленно путешествуют по миру.

Лидс, Великобритания. 36-летняя Эмма Ниблетт и ее 40-летний муж Дэн из Лидса (Англия) оставили привычную жизнь в Великобритании, чтобы путешествовать по миру вместе с детьми, сочетая обучение и культурный обмен. Об этом пишет Leeds Live.

Супруги говорят, что это решение разорвало замкнутый круг повседневных забот и сблизило их как семью.

Летом 2024 года пара сдала дом в аренду, чтобы покрыть ипотеку, и с билетами в один конец отправилась на Бали. Вот уже три месяца они живут на солнечном острове, а их дети — восьмилетний Ной и пятилетний Айзек — посещают местную школу, где программа обучения отличается от привычной им в Великобритании.

"Здесь дети могут выбирать проекты, учат местность, язык, и это направлено больше на развитие навыков, нужных в жизни. Это менее академично и формально, но более практично", — поясняет британка.

Летом 2024 года пара сдала дом в аренду, чтобы покрыть ипотеку, и с билетами в один конец отправилась на Бали Фото: SWNS

Эмма и Дэн почувствовали, что традиционный уклад жизни в Великобритании лишал их возможности наслаждаться полноценным семейным опытом. По словам женщины, решение оставить все и отправиться в путь возникло еще прошлым Рождеством, но они ждали окончания учебного года, чтобы дети могли завершить обучение в Англии.

"Это был важный шаг для нас. В Великобритании слишком много времени уходило на решение бытовых вопросов и повседневных задач, а здесь этого нет, и мы просто живем вместе", — поделилась она.

На Бали семья уже адаптировалась к новому укладу Фото: SWNS

На Бали семья уже адаптировалась к новому укладу. Мальчики учатся с 9 утра до 3 дня, как в Британии, но окружены детьми из Сингапура, Австралии и Америки, что помогает им лучше узнать культуру разных стран. Супруги отмечают, что этот опыт пробуждает в детях творческие способности и учит независимости.

За три месяца Ниблетты успели посетить Сидней и исследовать Бали, а впереди их ждут Новая Зеландия, Япония, Вьетнам и Борнео. Путешествуя "медленно", семья планирует знакомиться с культурами, оставаясь на каждом новом месте по несколько недель или месяцев. В некоторых странах они будут проводить занятия в местных школах, чтобы дать детям еще больше культурного опыта.

Ранее Фокус сообщал, что американский бизнесмен разозлил соседей, построив своему сыну трассу для гонок. Чарльз Сиперко отметил, что трек стоил более 100 000 долларов. Он обустроен на частной территории, огражденной деревьями и кустарником, чтобы свести шум к минимуму, но соседи все равно не довольны.

Также стало известно, что супруги подали в суд на няню за то, что она уволилась. Дэвид Аарон и Глория Гарофало рассказали, что их дети успели привыкнуть к девушке и чувствовали себя в безопасности. По их словам, ее внезапный уход стал для них стрессом.