Подружжя забрало своїх двох дітей зі школи, щоб помандрувати з ними світом (фото)

Подружжя Ніблетт запевняє, що рішення залишити звичне життя розірвало замкнене коло повсякденних турбот і зблизило їх як сім'ю. Тепер вони повільно подорожують світом.

Лідс, Велика Британія. 36-річна Емма Ніблетт та її 40-річний чоловік Ден із Лідса (Англія) залишили звичне життя у Великій Британії, щоб подорожувати світом разом із дітьми, поєднуючи навчання та культурний обмін. Про це пише Leeds Live.

Подружжя каже, що це рішення розірвало замкнене коло повсякденних турбот і зблизило їх як сім'ю.

Влітку 2024 року пара здала будинок в оренду, щоб покрити іпотеку, і з квитками в один кінець вирушила на Балі. Ось уже три місяці вони живуть на сонячному острові, а їхні діти — восьмирічний Ной і п'ятирічний Айзек — відвідують місцеву школу, де програма навчання відрізняється від звичної їм у Великій Британії.

"Тут діти можуть обирати проєкти, вчать місцевість, мову, і це спрямовано більше на розвиток навичок, потрібних у житті. Це менш академічно і формально, але більш практично", — пояснює британка.

Влітку 2024 року пара здала будинок в оренду, щоб покрити іпотеку, і з квитками в один кінець вирушила на Балі Фото: SWNS

Емма та Ден відчули, що традиційний уклад життя у Великій Британії позбавляв їх можливості насолоджуватися повноцінним сімейним досвідом. За словами жінки, рішення залишити все і вирушити в дорогу виникло ще минулого Різдва, але вони чекали закінчення навчального року, щоб діти могли завершити навчання в Англії.

"Це був важливий крок для нас. У Великій Британії занадто багато часу йшло на розв'язання побутових питань і повсякденних завдань, а тут цього немає, і ми просто живемо разом", — поділилася вона.

На Балі сім'я вже адаптувалася до нового укладу Фото: SWNS

На Балі сім'я вже адаптувалася до нового укладу. Хлопчики навчаються з 9 ранку до 3 дня, як у Британії, але оточені дітьми з Сінгапуру, Австралії та Америки, що допомагає їм краще пізнати культуру різних країн. Подружжя зазначає, що цей досвід пробуджує в дітях творчі здібності та вчить незалежності.

За три місяці Ніблетти встигли відвідати Сідней і дослідити Балі, а попереду на них чекають Нова Зеландія, Японія, В'єтнам і Борнео. Подорожуючи "повільно", сім'я планує знайомитися з культурами, залишаючись на кожному новому місці по кілька тижнів або місяців. У деяких країнах вони проводитимуть заняття в місцевих школах, щоб дати дітям ще більше культурного досвіду.

Раніше Фокус повідомляв, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів. Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами і чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

Також стало відомо, що подружжя подало до суду на няню за те, що вона звільнилася. Девід Аарон і Глорія Гарофало розповіли, що їхні діти встигли звикнути до дівчини й почувалися в безпеці. За їхніми словами, її раптовий відхід став для них стресом.