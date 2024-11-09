Книжный шкаф спас семью от шальной пули: мужчина поделился подробностями (видео)

Мужчина по имени Дэниел работал в кабинете, когда услышал громкий хлопок и увидел осколки стекла на полу. Он понял, что это пулевое отверстие, и бросился проверить, целы ли его жена и дочь.

41-летний Дэниел из Санта-Аны (штат Калифорния, США) был потрясен, когда шальная пуля пробила его окно, разбила зеркало и направилась в сторону комнаты, где спала его семья. От трагедии их спасла лишь находящаяся на пути пули мебель — книжный шкаф из Икеи, который остановил ее полет. Об этом он рассказал в одном из видео в своем TikTok.

Инцидент произошел поздно вечером, когда Дэниел работал в кабинете и услышал громкий хлопок, после чего на полу появились осколки стекла.

"Сначала я подумал, что кто-то бросил камень в мое окно, но, приглядевшись, понял, что это пулевое отверстие", — рассказал он.

Осознав опасность, Дэниел бросился в комнату жены и дочери, опасаясь, что пуля могла пробить стену и их задеть. После того как мужчина убедился, что с ними все в порядке, он вооружился своим пистолетом, погасил свет и вызвал полицию.

Через 20 минут на место прибыли сотрудники полицейского управления Санта-Аны и сообщили, что пуля, скорее всего, была случайной и прилетела из района, где произошел другой инцидент. Однако пережитое событие глубоко потрясло Дэниела.

"Очень страшно думать о том, что могло произойти. Я просто считаю, что мне очень повезло. Эта ситуация показала мне, что жизнь бесценна, и все может измениться в один момент. И, честно говоря, я благодарен за этот книжный шкаф из IKEA, который спас мою семью", — отметил он, добавив, что теперь всерьез размышляет о переезде, чтобы защитить свою семью.

Пуля попала книжный шкаф из IKEA Фото: TikTok

После происшествия Дэниел решил поделиться своей историей в TikTok, где его видео собрало более 860 тысячи просмотров.

В комментариях пользователи поддержали его, а также подшучивали на тему "пуленепробиваемой мебели IKEA".

"Три самые важные вещи в недвижимости — это место, место, место", "У меня была случайна пуля, которая пронзила стену и попала в матрас, на котором я лежал", "Зеркало выглядит героем", — писали они.

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