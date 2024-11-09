Книжкова шафа врятувала сім'ю від випадкової кулі: чоловік поділився подробицями (відео)

Чоловік на ім'я Деніел працював у кабінеті, коли почув гучний хлопок і побачив осколки скла на підлозі. Він зрозумів, що це кульовий отвір, і кинувся перевірити, чи цілі його дружина і дочка.

41-річний Деніел із Санта-Ани (штат Каліфорнія, США) був приголомшений, коли шалена куля пробила його вікно, розбила дзеркало і попрямувала в бік кімнати, де спала його сім'я. Від трагедії їх врятували лише меблі, що були на шляху кулі, — книжкова шафа з IKEA, яка зупинила її політ. Про це він розповів в одному з відео у своєму TikTok.

Інцидент стався пізно ввечері, коли Деніел працював у кабінеті і почув гучний хлопок, після чого на підлозі з'явилися осколки скла.

"Спочатку я подумав, що хтось кинув камінь у моє вікно, але, придивившись, зрозумів, що це кульовий отвір", — розповів він.

Усвідомивши небезпеку, Деніел кинувся в кімнату дружини та дочки, побоюючись, що куля могла пробити стіну і їх зачепити. Після того як чоловік переконався, що з ними все гаразд, він озброївся своїм пістолетом, погасив світло і викликав поліцію.

За 20 хвилин на місце прибули співробітники поліцейського управління Санта-Ани і повідомили, що куля, найімовірніше, була випадковою і прилетіла з району, де стався інший інцидент. Однак пережита подія глибоко вразила Деніела.

"Дуже страшно думати про те, що могло статися. Я просто вважаю, що мені дуже пощастило. Ця ситуація показала мені, що життя безцінне, і все може змінитися в один момент. І, чесно кажучи, я вдячний за цю книжкову шафу з IKEA, яка врятувала мою сім'ю", — зазначив він, додавши, що тепер серйозно роздумує про переїзд, щоб захистити свою сім'ю.

Куля влучила в книжкову шафу з IKEA Фото: TikTok

Після події Деніел вирішив поділитися своєю історією в TikTok, де його відео зібрало понад 860 тисяч переглядів.

У коментарях користувачі підтримали його, а також жартували на тему "куленепробивних меблів IKEA".

"Три найважливіші речі в нерухомості — це місце, місце, місце", "У мене була випадкова куля, яка пронизала стіну і влучила в матрац, на якому я лежав", "Дзеркало виглядає героєм", — писали вони.

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