Прыгали прямо в руки: нашествие сардин шокировало отдыхающих на пляже (видео)

Тысячи сардин выпрыгнули из моря у побережья Филиппин. Это загадочное явление стало настоящей сенсацией среди местных жителей и пользователей соцсетей.

На Филиппинах, 3 ноября, было зафиксировано необычное явление, когда тысячи сардин начали выпрыгивать из моря, привлекая внимание местных жителей, которые поспешили воспользоваться возможностью для удачной ловли. Видео поделился YouTube-канал WooGlobe.

Множество рыб сначала поднялось на поверхность воды, а затем начали подпрыгивать в воздух, словно следуя какому-то загадочному сигналу. Жители близлежащих районов, увидев это, оперативно вооружились рыболовными сетями и сумками, чтобы собрать сардин, которые, по сути, прыгали прямо в руки.

Видео этого редкого происшествия быстро распространилось в интернете, где пользователи выражали удивление и восторг. Сцены, на которых жители вытаскивают рыбу ведрами и сетями, были дополнены подписью: "Сотни сардин плескались на мелководье у побережья Себу".

Издание What's The Jam отмечает, что причины такого поведения рыб пока остаются неясными, хотя местные власти предполагают, что на это могли повлиять недавние тайфуны, которые прошли по региону. Сардины, возможно, прибились к берегу в результате перемен в водных условиях, вызванных стихией.

Пользователи соцсетей активно комментировали событие.

"Вкусно и полезно", "Это действительно ненормально", "Летучая рыба", "Черт возьми, что это такое", "Людям повезло", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил редкое животное на пляже во время прогулки. Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистичной". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Также стало известно, что молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу. Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.