Пілот скинув паливо у море: літак з пасажирами спалахнув після зльоту, що сталося (відео)

Сообщается, что пламя быстро распространилось по двигателю, поэтому пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Фьюмичино (Италия).

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner, следовавший из римского аэропорта Фьюмичино (Италия) в Шэньчжэнь в Китае, совершил экстренную посадку после того, как один из двигателей загорелся. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть, как поврежденный лайнер постепенно снижается. Об этом пишет издание Reuters.

Рейс авиакомпании Hainan Airlines взлетел в 9.55 утра по местному времени в воскресенье, 10 ноября. На борту было зарегистрировано 249 пассажиров и 16 членов экипажа.

Сообщается, что пламя быстро распространилось по двигателю, поэтому пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Фьюмичино, перед тем сбросив топливо над морем.

Итальянская береговая охрана заявила, что пожар начался, когда в двигатель Boeing залетела птица. По словам экспертов, это распространенное явление, которое может представлять значительную угрозу для безопасности полетов.

В двигатель Boeing залетела птица Фото: YouTube

Подробности инцидента пока расследуются, но представители аэропорта утверждают, что чрезвычайное происшествие не стало причиной задержки других рейсов в аэропорту Фьюмичино.

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.