Пілот скинув паливо у море: літак з пасажирами спалахнув після зльоту, що сталося (відео)
Сообщается, что пламя быстро распространилось по двигателю, поэтому пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Фьюмичино (Италия).
Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner, следовавший из римского аэропорта Фьюмичино (Италия) в Шэньчжэнь в Китае, совершил экстренную посадку после того, как один из двигателей загорелся. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть, как поврежденный лайнер постепенно снижается. Об этом пишет издание Reuters.
Рейс авиакомпании Hainan Airlines взлетел в 9.55 утра по местному времени в воскресенье, 10 ноября. На борту было зарегистрировано 249 пассажиров и 16 членов экипажа.
Сообщается, что пламя быстро распространилось по двигателю, поэтому пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Фьюмичино, перед тем сбросив топливо над морем.
Итальянская береговая охрана заявила, что пожар начался, когда в двигатель Boeing залетела птица. По словам экспертов, это распространенное явление, которое может представлять значительную угрозу для безопасности полетов.
Подробности инцидента пока расследуются, но представители аэропорта утверждают, что чрезвычайное происшествие не стало причиной задержки других рейсов в аэропорту Фьюмичино.
Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).
Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.