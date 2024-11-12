Миллион долларов после случайной покупки: забытый лотерейный билет изменил жизнь женщины

Женщина начала строить планы после того, как получила невероятный выигрыш в 1 млн долларов. Ее главной мечтой всегда была поездка в другую страну.

Жительница штата Иллинойс (США) стала миллионершей благодаря забытому билету лотереи Lucky Day Lotto. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала представителям лотереи, что все началось с простой остановки за продуктами в супермаркете Jewel-Osco в городе Элмхерст. По ее словам, покупка лотерейного билета была чистой случайностью.

"По дороге в гости к тете я зашла в Jewel за продуктами, а перед тем, как выйти за дверь, взяла билет Lucky Day Lotto", — вспоминает победительница.

Однако сразу после этого она положила его в сумочку и забыла.

Иллюстративное фото Фото: UPI

Несколько дней спустя, вспомнив про билет, она решила проверить результаты розыгрыша от 20 октября.

"Я достала билет из сумочки и открыла приложение лотереи, чтобы его отсканировать. В тот момент я едва не упала от шока: на экране высветилось "$1 000 000"! Чтобы убедиться, что мне не показалось, я просканировала его еще раз, и сумма вновь подтвердилась. Я начала плакать от счастья, это было просто невероятно", — рассказала американка.

Получив невероятный выигрыш, женщина уже начала строить планы. Ее главной мечтой всегда были ежегодные посещения Ирландии, куда она теперь сможет ездить регулярно.

"Это мое самое любимое место, я просто влюблена в его потрясающие пейзажи и спокойную атмосферу. Теперь мне не нужно беспокоиться о расходах, и я смогу каждый год наслаждаться этими путешествиями", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, пропустив поход в бар. Том Стинсон, победивший в популярной британской лотерее Omaze, теперь владеет роскошным домом стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов, неподалеку от морского побережья.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.