Мільйон доларів після випадкової покупки: забутий лотерейний білет змінив життя жінки

Жінка почала будувати плани після того, як отримала неймовірний виграш у 1 млн доларів. Її головною мрією завжди була поїздка в іншу країну.

Мешканка штату Іллінойс (США) стала мільйонеркою завдяки забутому білетові лотереї Lucky Day Lotto. Про це пише UPI.

Жінка розповіла представникам лотереї, що все почалося з простої зупинки за продуктами в супермаркеті Jewel-Osco в місті Елмхерст. За її словами, купівля лотерейного білета була чистою випадковістю.

"Дорогою в гості до тітки я зайшла в Jewel за продуктами, а перед тим, як вийти за двері, взяла квиток Lucky Day Lotto", — згадує переможниця.

Однак одразу після цього вона поклала його в сумочку і забула.

Ілюстративне фото Фото: UPI

Кілька днів потому, згадавши про квиток, вона вирішила перевірити результати розіграшу від 20 жовтня.

"Я дістала квиток із сумочки й відкрила додаток лотереї, щоб його відсканувати. У той момент я ледь не впала від шоку: на екрані висвітилося "$1 000 000"! Щоб переконатися, що мені не здалося, я просканувала його ще раз, і сума знову підтвердилася. Я почала плакати від щастя, це було просто неймовірно", — розповіла американка.

Отримавши неймовірний виграш, жінка вже почала будувати плани. Її головною мрією завжди були щорічні відвідування Ірландії, куди вона тепер зможе їздити регулярно.

"Це моє найулюбленіше місце, я просто закохана в його приголомшливі пейзажі та спокійну атмосферу. Тепер мені не потрібно турбуватися про витрати, і я зможу щороку насолоджуватися цими подорожами", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, пропустивши похід у бар. Том Стінсон, який переміг у популярній британській лотереї Omaze, тепер володіє розкішним будинком вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів, неподалік від морського узбережжя.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.