Мужчина пришел в суд с макияжем и надел платье: зачем он это сделал (видео)

Юморист объяснил, что перед тем, как решиться на выходку, проверил, законно ли это — переодеваться в трансвестита для работы в суде присяжных.

Комик, актер и ведущий Кайл Просен из Орегона (США), которого вызвали в суд присяжных, решил оживить ситуацию, придя в суд в костюме трансвестита. Его курьезный ролик позже появился на странице Poly Poptart в TikTok.

В тот день Кайл проснулся в 5:30 утра, нарядился в костюм трансвестита, заметив, что платье сидит на нем даже лучше, чем он мог надеяться. Чтобы задокументировать этот незаурядный опыт, мужчина все время держал под рукой камеру.

В видео юморист объяснил, что перед тем, как решиться на выходку, проверил, законно ли это — переодеваться в трансвестита для работы в суде присяжных.

"Мой друг — судья. Поэтому я спросил у него, законно ли переодеваться в суде в трансвестита. Да, я предан своему делу, но очень не люблю рисковать", — признается Просен, который часто выступает в образе Поли Поптарт.

Позже представитель судебного департамента штата Орегон в интервью Newsweek назвал основные требования к одежде всех присутствующих в суде.

"Для того, чтобы зал суда оставался пространством уважения и безопасности, есть определенные рекомендации по этикету. Присяжным рекомендуют одеваться удобно, но необязательно в костюмы, галстуки или платья. Главное, чтобы одежда была чистой, без нецензурной лексики, оскорблений или других недопустимых слов", — пояснил он.

В официальных правилах также указано, что "все лица, посещающие заседания, должны быть одеты таким образом, чтобы не унижать достоинство суда".

В видео юморист объяснил, что перед тем, как решиться на выходку, проверил, законно ли это Фото: Poly Poptart

Заходя в помещение, Просен ожидал, что его появление вызовет бурную реакцию. Однако этого не случилось. В конце концов, суд освободил всех присяжных, чьи номера шли после 110, а комик оказался в списке аж 130-м.

"Был подавленным весь день. Сидел и надеялся, что по крайней мере кто-то возьмет у меня интервью, а они даже не дошли до моего номера в списке присяжных", — пожаловался Кайл в TikTok.

Пользователи сети в комментариях похвалили его за смелость и отличное чувство юмора.

"Я бы непременно был среди присяжных вместе с вами! Как весело!";

"Вы все равно одеты лучше, чем 99% присяжных";

"Классная помада, сестра".

Напомним, ранее Фокус писал, что окружной судья Трейси Содерстром из города Чендлер (США) добровольно ушла в отставку после скандала, связанного с ее неэтичным поведением во время судебного процесса по делу об убийстве ребенка.

Кроме того, Верховный суд американского штата Массачусетс установил, что в случае, если свадьбы не произошло, то кольцо следует вернуть партнеру, который его купил, независимо от того, кто был инициатором завершения отношений.