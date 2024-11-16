Чоловік прийшов в суд з макіяжем та одягнув сукню: навіщо він це зробив (відео)

Гуморист пояснив, що перед тим, як наважитися на витівку, перевірив, чи це законно — переодягатися у трансвестита для роботи в суді присяжних.

Комік, актор та ведучий Кайл Просен з Орегону (США), якого викликали до суду присяжних, вирішив оживити ситуацію, прийшовши до суду в костюмі трансвестита. Його курйозний ролик пізніше з’явився на сторінці Poly Poptart у TikTok.

Того дня Кайл прокинувся о 5:30 ранку, вбрався у костюм трансвестита, підмітивши, що сукня сидить на ньому навіть краще, ніж він міг сподіватися. Аби задокументувати цей непересічний досвід, чоловік весь час тримав під рукою камеру.

У відео гуморист пояснив, що перед тим, як наважитися на витівку, перевірив, чи це законно — перевдягатися у трансвестита для роботи в суді присяжних.

"Мій друг — суддя. Тож я запитав у нього, чи законно переодягатися у суді в трансвестита. Так, я відданий своїй справі, але дуже не люблю ризикувати", — зізнається Просен, який часто виступає в образі Полі Поптарт.

Пізніше представник судового департаменту штату Орегон в інтерв’ю Newsweek назвав основні вимоги до одягу всіх присутніх у суді.

"Для того, щоб зала суду залишалася простором поваги та безпеки, є певні рекомендації щодо етикету. Присяжним рекомендують одягатися зручно, але необов’язково у костюми, краватки чи сукні. Головне, аби на одяг був чистим, без нецензурної лексики, образ чи інших неприпустимих слів", — пояснив він.

В офіційних правилах також зазначено, що "всі особи, які відвідують засідання, повинні бути одягнені таким чином, щоб не принижувати гідність суду".

У відео гуморист пояснив, що перед тим, як наважитися на витівку, перевірив, чи це законно Фото: Poly Poptart

Заходячи у приміщення, Просен очікував, що його поява викличе бурхливу реакцію. Однак цього не трапилось. Зрештою, суд звільнив усіх присяжних, чиї номери йшли після 110, а комік опинився в списку аж 130-м.

"Був пригніченим весь день. Сидів і сподівався, що принаймні хтось візьме в мене інтерв'ю, а вони навіть не дійшли до мого номера в списку присяжних", — поскаржився Кайл у TikTok.

Користувачі мережі у коментарях похвалили його за сміливість та чудове почуття гумору.

"Я б неодмінно був серед присяжних разом з вами! Як весело!";

"Ви все одно одягнені краще, ніж 99% присяжних";

"Класна помада, сестро".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що окружний суддя Трейсі Содерстром з міста Чендлер (США) добровільно пішла у відставку після скандалу, пов'язаного з її неетичною поведінкою під час судового процесу в справі про вбивство дитини.

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