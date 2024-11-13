"Мифический" хищник: мужчина столкнулся с загадочным черным существом в поле (фото)

Джейсон Добни описал таинственного хищника как "огромную черную кошку" длиной около двух метров. Мужчина был поражен его размерами и ловкостью.

В графстве Кембриджшир житель Великобритании столкнулся с загадочным существом, напоминающим крупную черную кошку, что напомнило ему о местных легендах. 44-летний дорожный рабочий Джейсон Добни наткнулся на необычное животное на поле неподалеку от города Питерборо, когда оно, по его словам, охотилось на кролика. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина описал таинственного хищника как "огромную черную кошку" длиной около двух метров, с хвостом, достигающим полуметра.

"Я никогда не видел ничего подобного. Это было больше, чем просто кошка, намного больше. Хвост был толстый и длинный, как у большой дикой кошки. Я смотрел на это существо минут десять и был поражен его размерами и ловкостью. Я видел множество домашних кошек, но эта была совершенно другой", — рассказал Добни.

Джейсон успел сфотографировать странное животное и предположил, что перед ним могла быть пантера.

Мужчина был поражен размерами и ловкостью животного Фото: Jam Press

Издание отмечает, что сообщения о загадочных черных кошках продолжают поступать из разных регионов Великобритании, хотя существование крупных диких кошек в стране официально не подтверждено. Первые свидетельства датируются 1978 годом, когда возле аэродрома Борн в Кембриджшире очевидцы якобы видели большую черную кошку, с тех пор называемую "тигром с Фенских болот". С каждым годом появляются новые рассказы, поддерживающие этот миф и пугающие местных жителей.

Недавние случаи также указывают на присутствие подобных животных в других регионах. В октябре 2022 года турист заснял крупное черное животное, напоминающее пантеру, в Пик-Дистрикте, где оно пожирало овцу. Еще одну большую черную кошку заметили позже в Стаффордшире, запечатлев ее на фотографии. Хотя официальных доказательств существования диких крупных кошек в Британии пока нет, эти случаи продолжают волновать общественность и подпитывать старые легенды.

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